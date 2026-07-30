El doble de espacio para los cuarenta expositores de la Feria de Muestras de San Martín, los días 11, 12 y 13 de septiembre

La Feria de Muestras de San Martín del Rey Aurelio (Femex) se celebrará este año con más espacio para sus aproximadamente cuarenta expositores. La cita ya tiene fecha, los días 11, 12 y 13 de septiembre, en el parque del Florán y el polideportivo de Blimea. Contará, además, con un programación paralela con conciertos, actividades infantiles y gastronómicas.

El alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines; la vicealcaldesa, Cintia Ordóñez y el edil de Medio Rural, Jairo García, presentaron este jueves la que será la 34.ª edición de Femex, que tiene como objetivo principal "proyectar al comercio local".

El primer acto vinculado a la feria será el miércoles 9 de septiembre, en el Aula Cultural "Onofre Rojo" de Sotrondio, con una degustación de los platos gastronómicos del concejo: cebollas, pimientos y nabos. Ya el fin de semana se celebrará la feria comercial, que este año incrementa "casi al doble" su superficie, al incorporal al polideportivo, la cancha deportiva cubierta que está en las cercanías.

Ambiente en Femex, en la pasada edición. / M. Á. G.

Serán unos 40 los participantes, cifras similares a la edición del año pasado, si bien dispondrán de más espacio. Habrá principalmente comercios, pero también asociaciones, la empresa pública Hunosa, el Museo de la Minería, los consorcios de aguas y residuos Cadasa y Cogersa, Turismo Asturias, el Servicio Público de Empleo y la Unión de Comerciantes de Asturias. También se recupera el estand municipal.

La Feria de San Martín “es un escaparate para el comercio local”, destacó el Alcalde, “es un espacio para la venta de productos de calidad, ofrecidos por un comercio de proximidad y cualificado”. Se trata del evento comercial “de referencia en el valle del Nalón, la feria es una oportunidad incuestionable para que el comercio pueda reforzar su marca, fidelizar clientela y captar nuevos compradores”, añadió Martín Ardines. "El comercio", recalcó, "es un pilar fundamental de la economía local, genera empleo estable y de calidad y contribuye con su presencia en el territorio a dar vida" a las calles.

Programa

Con una larga tradición a sus espaldas, la feria "es más que un evento comercial, es una celebración que se nutre de actividades culturales y lúdicas", afirmó por su parte Cintia Ordóñez. Los días previos a la feria vendrán precedidos por actividades diversas, a las que se sumarán otras durante la apertura de la galería comercial. Así, habrá charlas en "streaming", desde el salón de plenos, los días 7, 9 y 10; también varios torneos deportivos de fútbol, bolos y judo, así como el evento gastronómico "The Burguer Top", en el que los cocineros de distintos "food trucks" competirán por hacer la mejor hamburguesa.

Participantes en la marcha contra la ELA, en una pasada edición. / A. Velasco

En el programa de la feria está además el mercado de artesanía, la marcha para luchar contra la ELA o el 64.º Certamen Ganadero (sin vacas, por las restricciones de índole sanitario). Habrá "variedad de actuaciones musicales", como la del Grupo Folclórico Blimea, el Grupo "L’Esperteyu", "La Bandina", el grupo de rock "Malvís", la banda "Black Stokers" o la Charanga "Élite". Se mantendrá además el Encuentro con Pensionistas de Cudillero y Villaviciosa, así como las actividades infantiles.

Certamen ganadero sin vacas

Respecto al concurso de ganado, que se celebrará el domingo 13 de septiembre, estará centrado este año en el ganado equino, asnal, ovino y caprino, quedando excluido el vacuno, "en cumplimiento de la prohibición del Principado, como medida cautelar frente a la dermatosis nodular contagiosa", una medida que se lleva aplicando a lo largo de este año en todas las ferias y certámenes ganaderos.

En esta edición se han inscrito 25 ganaderos, con un total de 78 ovejas, 43 caballos, 19 cabras y 5 burros. “Vamos a celebrar el certamen ganadero, como todos los años, sin el ganado bovino", aclaró el concejal de Medio Rural, Jairo García. El certamen contempla la exhibición de las reses, en la ribera del Nalón, y su calificación por un jurado experto que determinará la entrega de los premios en las diferentes categorías.