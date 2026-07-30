Langreo habilita tres puntos para observar el eclipse y reparte gafas homologadas de forma gratuita

Langreo tendrá tres puntos principales para poder ver con seguridad y garantías el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, "un acontecimiento astronómico excepcional que no volverá a repetirse en estas condiciones hasta dentro de más de un siglo". Además, se ha iniciado el reparto gratuito de gafas homologadas para poder verlo con seguridad, en la Oficina de Turismo de La Felguera.

Con el objetivo "de facilitar la observación de este fenómeno y poner en valor algunos de los enclaves naturales del municipio", se han instalado indicaciones en tres puntos "especialmente adecuados para disfrutar del eclipse". Se trata del Picu La Cerra, situado entre Gargantá y Campu la Carrera; el área recreativa de la Braña del Río; y la campa de Urbiés, espacios que "ofrecen una buena panorámica del cielo y un entorno privilegiado para seguir este evento".

Reparto

Desde el Ayuntamiento "se anima a vecinos y visitantes a acercarse a cualquiera de estos lugares para vivir una experiencia única, siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad para la observación del sol". Precisamente con ese objetivo, se han empezado a distribuir gratuitamente gafas homologadas para la observación segura del eclipse en la Oficina de Turismo de Langreo, ubicada en el parque Dolores Fernández Duro de La Felguera.

El reparto se realiza de martes a sábado, en horario de 11.00 a 14.30 y de 15.00 a 17.30 horas, y los domingos de 9.30 a 14.30 horas. Cada persona podrá recoger un máximo de dos unidades, hasta agotar existencias.