La "Madreñina del Añu" de Caso, para Eugenio García, impulsor de la fiesta y la carrera en madreñes de Bezanes

La Asociación Cultural Recreativa y de Festejos de Sobrecastiellu, en Caso, junto con el resto del jurado compuesto por los pedáneos de los pueblos del valle (Sotu, Belerda, Bezanes, La Foz y Tarna), el presidente de la Asociación de vecinos de Pendones y el Alcalde de Caso han acordado conceder el Premio "Madreñina del Añu" 2026 a Eugenio García Rodríguez, en reconocimiento a su "extraordinaria contribución a la conservación y promoción de la tradición madreñera y, especialmente, por su papel decisivo en el nacimiento y consolidación del Campeonato del Mundo de Carrera de Madreñes", una fiesta que se celebrará el fin de semana del 8 y 9 de agosto en la localidad casina de Bezanes.

Eugenio García Rodríguez, explican los organizadores del premio, "fue el impulsor de esta competición, animando a los miembros de la Asociación a poner en marcha una iniciativa que hoy se ha convertido en una de las citas más singulares del verano asturiano". "Desde el primer momento", recalcan, "trabajó para buscar financiación, profesionalizar el evento y dotarlo de la entidad que posee en la actualidad. Además de coordinar la organización durante sus primeras ediciones, dedicó innumerables horas de trabajo para convertir el campeonato en una referencia dentro del calendario festivo y deportivo de Asturias. Su compromiso con el patrimonio madreñero ha ido mucho más allá de la competición".

García Rodríguez fue el creador del propio galardón "Madreñina del Añu", reconocimiento que cada ejercicio "distingue a personas y colectivos comprometidos con la conservación de esta tradición y con la divulgación del resto de nuestro patrimonio". El jurado destaca además su "importante labor de investigación y recopilación de la historia de los madreñeros del concejo de Caso, un trabajo que permitió organizar una exposición dedicada a estos artesanos, contribuyendo a preservar y difundir un patrimonio etnográfico de enorme valor".

Compromiso

Con este reconocimiento, "se pone en valor una trayectoria marcada por el compromiso desinteresado con las tradiciones de Caso y por el esfuerzo realizado para que el Campeonato del Mundo de Carrera de Madreñes sea hoy un evento consolidado y reconocido".

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La entrega del galardón "Madreñina del Añu" 2026 tendrá lugar al finalizar la competición, el próximo 9 de agosto, en Bezanes.