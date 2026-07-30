El modelo catalán, inspiración para la gestión de las estaciones de esquí asturianas que propone el sector de la nieve

Las estaciones de esquí asturianas afrontan una etapa decisiva. El Principado trabaja en la búsqueda de un nuevo modelo de gestión para Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, una transformación que baraja gestión conjunta con las instalaciones leonesas de San Isidro y Leitariegos. El objetivo es mejorar la coordinación, ganar eficiencia y reforzar el papel de estos complejos como motores económicos de las comarcas de Lena y Aller.

Esquiadores en la zona alta de la estación de Valgrande-Pajares. / D. O.

El debate no es nuevo pero se ha intensificado en los últimos meses. Desde la consejería de Cultura y Deportes del Principado se insiste en que la cuestión es compleja. Valgrande-Pajares la gestiona directamente el Principado, mientras que Fuentes de Invierno está en manos de la empresa pública Recrea.

Ferrocarriles catalanes

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias (que agrupa a empresarios, clubes y colectivos de las estaciones de esquí del Principado) ha espoleado a la administración y ha presentado su propio estudio de modelos de gestión. Han analizado la forma en la que funcionan las estaciones de esquí del resto de España y entre los ejemplos a seguir citan el de Cataluña. Allí, varios centros de esquí y montaña están integrados en la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), una empresa pública que también explota infraestructuras ferroviarias, trenes turísticos, funiculares y otros recursos vinculados al turismo y la movilidad. Es una de las propuestas, una gran empresa pública que gestione distintos centros turísticos del Principado, no solo las estaciones de esquí.

Servicios conjuntos

La integración catalana permitió agrupar servicios, centralizar determinadas compras y compartir estructuras de gestión, promoción y comercialización, precisamente lo que busca el Principado. El resultado ha sido una mayor capacidad para acometer inversiones y desarrollar estrategias conjuntas entre instalaciones que, de forma aislada, tendrían más dificultades para competir en un mercado cada vez más exigente.

FGC gestiona actualmente estaciones como La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot o Port Ainé, además de infraestructuras turísticas como el Cremallera de Núria, el Funicular de Montserrat o diversos servicios ferroviarios de carácter turístico. La filosofía del modelo pasa por aprovechar sinergias entre distintos recursos, vinculando la oferta de nieve con propuestas de montaña, naturaleza y turismo familiar durante todo el año.

Desestacionalización

La desestacionalización es, precisamente, uno de los grandes retos compartidos por todas las estaciones españolas y una de las grandes apuestas de la administración regional con el programa “Verano en Payares” y con la modificación de la tramitación ambiental de Fuentes, que impide su ampliación y la utilización de sus remontes e instalaciones fuera de la temporada invernal. Cada vez son más los complejos que buscan generar actividad más allá de los meses de invierno mediante senderismo, ciclismo de montaña, actividades familiares o experiencias vinculadas al patrimonio natural.

Esquiadores en Fuentes de Invierno. / Cedida a LNE

En Asturias, la realidad de las dos estaciones es diferente. Fuentes de Invierno opera desde su apertura mediante una fórmula de gestión mixta que combina el control público de la instalación con la externalización de determinados servicios. Por su parte, Valgrande-Pajares mantiene una estructura íntegramente pública heredada de etapas anteriores. Ambos modelos han convivido durante casi dos décadas y forman parte ahora del debate sobre cuál debe ser la fórmula más adecuada para afrontar los desafíos futuros.

El Gobierno asturiano ha anunciado su intención de impulsar una gestión coordinada con las estaciones leonesas. La propuesta busca compartir recursos y reforzar la promoción conjunta de la Cordillera Cantábrica como destino turístico de montaña.

Funicular de Bulnes

En las propuestas de la Asociación Nieve y Montaña de Asturias se defiende una integración más amplia, una gestión conjunta con otros recursos turísticos que podrían generar sinergias con las estaciones de esquí. Entre ellos figura el Funicular de Bulnes, una infraestructura singular que comparte algunas necesidades técnicas y de mantenimiento propias de los sistemas de transporte por cable, igual que los remontes de las estaciones de esquí.

También existen referencias internacionales. En los Pirineos franceses, el modelo “N'PY” agrupa varias estaciones bajo una misma plataforma comercial y de servicios. Aragón cuenta con Aramón, sociedad participada por el Gobierno autonómico e Ibercaja, mientras que Cantabria explota Alto Campoo a través de la empresa pública Cantur. Cada territorio ha encontrado fórmulas distintas, aunque todas persiguen objetivos similares: mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad inversora y fortalecer la promoción turística.

La cuestión que ahora se plantea en Asturias es si ha llegado el momento de dar un paso similar. El Principado está trabajando en ello. Mientras, el modelo catalán continúa siendo una de las referencias en un debate que trasciende el esquí y que afecta directamente al desarrollo económico de los concejos de montaña y al futuro turístico de los valles de Lena y Aller.