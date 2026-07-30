Casi ocho millones de euros para "mejorar la calidad de vida" en Langreo: el Pleno aprueba un plan de inversiones para colegios, polideportivos y zonas públicas del concejo

Langreo abre su hucha. 7,9 millones de euros del remanente municipal (los "ahorros" del Ayuntamiento) se utilizarán para acometer todo tipo de inversiones "prioritarias" para "mejorar servicios públicos, mantener el patrimonio y lograr un Langreo más cuidado". Esto es lo que se aprobó en el Pleno de este jueves 30 de julio en el Ayuntamiento de Langreo, un paquete de inversiones que toca prácticamente todas las áreas del Consistorio. El plan salió adelante con los votos favorables del gobierno local (IU), junto al PSOE y el PP. Votaron en contra Vox y los concejales no adscritos.

La concejala de Hacienda, Marina Casero, fue la encargada de defender este plan de inversiones con el remanente municipal. La modificación presupuestaria "concentra una parte muy importante de los recursos en actuaciones destinadas a mejorar los servicios públicos, las infraestructuras municipales y los equipamientos de uso cotidiano de la ciudadanía", recalcó. Entre las inversiones de mayor cuantía destaca la destinada a la mejora de las instalaciones deportivas municipales, especialmente la de Ciaño (también en La Felguera), que contarán con un presupuesto de 1,3 millones.

También se reforzarán los servicios municipales mediante "la renovación y ampliación de la flota de vehículos". Sobresale la adquisición de nuevos camiones para el servicio de recogida de residuos, con una inversión de 949.000 euros, una actuación "que permitirá modernizar un parque móvil muy castigado por el paso del tiempo y mejorar la prestación del servicio". A esta inversión se suman 200.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos de limpieza (hidrolimpiadores), además de nuevos vehículos y maquinaria para los Servicios Operativos y de Medio Rural, "que tienen como objetivo mejorar la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo y optimizar las labores diarias de mantenimiento del concejo". En total, unos 736.000 euros para estos servicios.

Colegios

El plan de inversiones reserva un millón de euros para actuaciones de mejora en los colegios públicos de Langreo. Casero subrayó que el gobierno local es consciente de que algunas de estas inversiones podría corresponder a otras administraciones (Principado), pero "son una prioridad, y nos hemos decidido a actuar". También hay partidas para seguridad y mantenimiento de infraestructuras. Para la reparación y mejora de puentes municipales se destina un millón, "que permitirá abordar actuaciones necesarias para garantizar su correcto estado de conservación".

Junto a estas grandes inversiones, el Ayuntamiento incorpora una amplia relación de actuaciones que responden a peticiones vecinales trasladadas durante los últimos años. Entre ellas figura un plan de derribos dotado con 200.000 euros para eliminar edificaciones en mal estado; una partida de 100.000 euros para la reparación y mejora de centros sociales; 155.000 euros destinados a la mejora de parques públicos, otros 100.000 euros para la creación de nuevos espacios verdes; 100.000 euros para la reposición y plantación de arbolado; 105.000 euros para la adquisición de nuevo mobiliario urbano y 80.000 para la mejora de diferentes áreas recreativas, incluida la de Pénjamo.

Parques infantiles y fuentes

También se llevarán a cabo actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio urbano, como la reparación del histórico templete de la música del Parque Viejo de La Felguera, (45.000 euros), así como la restauración y traslado de la emblemática fuente de La Samaritana al Parque Dorado de Sama (50.000 euros). Habrá además 230.000 euros a la renovación de áreas de juegos infantiles, con excepción del parque Pinín y la zona de la iglesia de San Pedro de La Felguera, donde la actuación prevista es una ampliación de ambos espacios (70.000 euros).

Además, se sigue apostando por Talleres del Conde Fábrica Cultural, donde se invertirán 300.000 euros para la compra de "equipamiento necesario" para mejorar el funcionamiento de este nuevo equipamiento.

Grupos municipales

PP y PSOE apoyaron el plan, mientras que los concejales no adscritos y Vox votaron en contra. Pamela Álvarez, de los no adscritos, no se mostró de acuerdo con el reparto de partidas y mostró su temor por la "estabilidad presupuestaria" del Ayuntamiento. Mientras, Daniel Martínez, de Vox, afirmó que "no vamos a ser cómplices de la pésima gestión de este equipo de gobierno, y de esta propaganda".

Por su parte, María Antonia García, del PP, señalaba que el plan "recoge inversiones que hay que hacer, son imprescindibles y no se pueden aplazar". Desde el PSOE, Patricia Fernández indicaba que muchas de las inversiones "son reclamaciones que llevábamos haciendo desde hace tiempo. Polideportivos, camiones de la basura, mejoras en los parques... nuestra oposición es responsable, y esta es una inversión importante".