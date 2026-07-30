Talleres del Conde, del llenazo inaugural a la tranquilidad del yoga: así son las sesiones que se ofrecen en el espacio cultural

Talleres del Conde está llamado a ser uno de los grandes referentes culturales de Asturias pero el Ayuntamiento de Langreo pretende, por encima de todo, que los langreanos hagan suyo el espacio. Ha habido conciertos, exposiciones, mercadillos, charlas y hasta cientos de personas vieron a España ganar su segundo mundial de fútbol en una pantalla gigante instalada para la final, pero no todas las semanas España gana su segunda estrella ni Marisa Valle Roso ofrece un concierto en su Langreo natal. Así que el Consistorio ha apostado por ir llenando de contenidos poco a poco ese enorme espacio. Estos días, Talleres del Conde se ha convertido en lugar de deporte, tranquilidad y meditación con sesiones gratuitas de yoga.

Clase de yoga en Talleres del Conde / L. M. D.

Verónica Suárez, del centro de yoga Raíces, de Sama, imparte clases esta última semana de julio y lo seguirá haciendo la primera quincena de agosto, hasta el día 13. Las clases son los martes de 15.30 a 16.30 y de 16.30 a 17.30 horas, los miércoles a las 18.00 horas y los jueves a las 10.00 horas. Ya han participado decenas de personas. “El público está respondiendo muy bien”, explica la profesora, que además señala que “asiste gente que ya practica yoga pero también personas que no lo han hecho nunca y eso es muy motivador”, explica Suárez. Eso sí, la monitora señala que "por el momento son casi todo mujeres, así que a ver si se anima algún hombre más".

Yoga entre arte contemporáneo

Verónica Suárez tiene su centro en Sama desde hace justo un año pero ahora da clases en un espacio muy singular. Para la inauguración del pasado 17 de julio se instaló en una de las naves de Talleres del Conde la Muestra Arte Contemporáneo Escolar de Asturias (MACEAS) que se trasladó desde otro recinto fabril fuera de uso, el antiguo tallerón del IES Cuenca del Nalón. Precisamente entre las obras de arte y las instalaciones creadas por estudiantes de toda Asturias es donde Suárez está dando sus clases de yoga, “en un entorno precioso”.

Eso sí, la profesora no descarta cambiar de ubicación para próximas sesiones. Talleres del Conde ofrece distintas posibilidades y Suárez ya piensa en impartir alguna de sus clases en la zona ajardinada del recinto, junto al río Nalón.

Verónica Suárez anima a todos los langreanos a acercarse a las clases. No es necesario apuntarse, simplemente ir con la esterilla unos minutos antes del inicio de la sesión. “Se trata de cuidarnos, de mejorar la salud y de bajar el ritmo”, invita la profesora, que agradece al Ayuntamiento de Langreo la organización del programa y que además sea gratuito. “Al ser gratis y en un espacio como Talleres del Conde se acerca gente a la que tal vez le dé reparo entrar en un centro de yoga”, explica la profesora que está “encantada” con la experiencia de salir de sus aulas y trasladar sus clases durante unos días al antiguo recinto industrial recuperado como “fábrica de cultura” y bienestar.