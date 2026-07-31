Más cultura en Langreo, que abre el plazo de solicitudes para el 34.º Certamen de Artes Plásticas "Art Nalón"
La convocatoria, ya consolidada, busca promover e impulsar la creación artística entre los más jóvenes y su talento
Lucía Hernández
El valle del Nalón volverá a inundarse de arte juvenil. La 34.ª edición del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón mantiene "su apuesta por el apoyo a la creación contemporánea y por ofrecer oportunidades de proyección a jóvenes artistas". Es por ello que el Ayuntamiento de Langreo, junto con el Instituto Asturiano de la Juventud del Principado de Asturias, han abierto el plazo de participación hasta el 9 de octubre.
El concurso está dirigido a jóvenes nacidos en España que no hayan cumplido los 36 años a 1 de enero de 2026 y que no hayan sido premiados anteriormente en el certamen. Los participantes podrán presentarse en las modalidades de pintura, dibujo, grabado y escultura. La única condición es que propongan un único dossier PDF con un mínimo de 10 obras, donde incluyan el título, el año de realización, la técnica empleada, los materiales utilizados, las dimensiones y el precio (en las esculturas se añadirá también el peso).
Un llamativo premio
El concurso tiene dos categorías excluyentes entre sí. La primera es un premio principal dotado con 3.000 euros y una exposición individual de la obra presentada. La segunda es un accésit destinado a un artista nacido o residente en la Cuenca del Nalón, con un premio de 1.700 euros y otra exposición individual. De esta manera, los participantes que cumplan la segunda categoría tendrán que indicar si optan por el premio general o el accésit.
Quien ya disfrutó el año pasado de este premio general fue la alicantina Lola Carbonell Payá con su obra "La manteta". Su obra, además, fue exhibida en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". Apostado por los jóvenes creadores, el Ayuntamiento de Langreo proporcionará toda la información necesaria en sus canales oficiales.
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