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Éxito de participación en el I Campus Casín

Los chavales disfrutaron de actividades de todo tipo durante tres semanas

Participantes en el I Campus Casín.

Participantes en el I Campus Casín. / Ayto de Caso

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L. M. D.

Campo de Caso

Los nenos de Caso disfrutaron este verano de la primera edición de su Campus Casín, el campamento urbano que por primera vez organizaba el Ayuntamiento. Fueron tres semanas "con muchas actividades", con juegos, visitas y mucha naturaleza, que culminaron con una comida con las familias de los chavales participantes, más de una veintena.

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