Fiebre por el coleccionismo en Mieres: la feria de octubre ya tiene todos su espacio lleno, con 120 expositores, y busca más sitio

Fiebre por el coleccionismo en Mieres. La Feria Internacional que se celebrará entre el 2 y el 4 de octubre en el recinto ferial de Santullano tiene ya completo todo su espacio, que ocuparán un total de 120 expositores llegados "de toda España", y en algún caso, del extranjero. Hay lista de espera en caso de que falle alguno de los estands ya inscritos, y la organización del certamen analiza la forma de ganar algo más de sitio en entornos menos habituales, como los espacios que en ediciones anteriores acogían exposiciones.

Miguel Martínez es el organizador de la Feria del Coleccionismo de Mieres, que alcanza ya su 15.ª edición. "Ya tenemos todo el espacio disponible inicialmente en el ferial de Santullano ocupado", reconocía. El evento, que en los últimos años reunió a más de 6.000 personas, "es ya todo un referente en España", lo que hace de ella "destino de muchos coleccionistas de todo el país" mientras se celebra.

Miguel Martínez, de la organización, junto a una exposición de muñecas en la última edición. / L. M. D.

Habrá "120 expositores" y se está buscando hueco a más, si es posible. La feria cuenta cada año con exposiciones y actividades complementarias. Por el momento puede desvelarse una muestra de "una gran maqueta ferroviaria", que seguro "gustará a la gente que venga a la feria". La fidelidad de los asistentes está asegurada, también la de muchos de los expositores, ya que lo normal es que la gran mayoría quiera repetir año tras año. Las ventas suelen ser altas, al tratarse de una feria en la que puede encontrarse de todo, los asistentes están abiertos a las compras.

Uno de los puestos, en una pasada edición del evento. / L. M. D.

Desde la organización se quiere seguir trabajando para lograr que la feria sea "mejor año tras año". Para ello, también piden la colaboración municipal, para que el recinto esté "en perfecto estado".

En la feria de Mieres podrán encontrarse "todo tipo de productos y objetos de colección", desde "antigüedades y juguetes a monedas, sellos, vinilos, películas de cine, libros o videojuegos". En el evento, además, estarán presentes asociaciones y ONGs, además de colectivos culturales y de animación, como por ejemplo, Orden 66, experta en el universo "Star Wars".

La organización de este tipo de ferias supone que, ya al día siguiente de su cierre, se empiece "a pensar y a trabajar ya en la siguiente", explicaba Miguel Martínez. "Estás todo el año trabajando. Llamando a expositores, vendedores, ideando las temáticas de algunas exposiciones... La preparación de la feria empieza en cuanto termina, al día siguiente".