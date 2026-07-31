Foro denuncia la falta de cobertura de fibra óptica en buena parte de Caso, y exige soluciones para la telefonía en Pendones

La portavoz del grupo municipal de Foro Asturias en Caso, Emilia Calvo, defenderá su propuesta de un Plan de Rescate Digital el próximo 13 de agosto durante el Pleno Extraordinario. La iniciativa busca "una solución definitiva a la grave falta de cobertura de telecomunicaciones que sufren los vecinos de Pendones", al igual que para "garantizar la llegada de la fibra óptica a Gobezanes, Nieves, Buspriz y La Infiesta".

Esta situación demuestra, según el grupo político, que los vecinos de estos pueblos "han quedado abandonados". Aseguran que llevan años esperando una infraestructura esencial para "fijar población, garantizar la igualdad de condiciones y mejorar el desarrollo económico" del concejo. En consecuencia, Foro Caso plantea "una auditoría administrativa" para conocer la cronología de los permisos y licencias solicitados por Telefónica. De esta manera se comprobaría si existió alguna demora que justifique el "abandono del despliegue".

Propuestas

Foro plantea, por todo ello, la creación de una comisión de negociación, formada por la Alcaldía y los portavoces municipales, para reunirse con diversas Consejerías del Principado de Asturias. También proponen incluir a los pueblos afectados en los proyectos actuales de despliegue que ejecuta la operadora Adamo. Por otro lado, para Pendones reclaman "actuaciones inmediatas y una solución que garantice un servicio de comunicaciones adecuado para este pueblo", pues existe "un grave problema" de telecomunicaciones.

Para Calvo, "la conectividad digital es hoy un servicio básico para vivir, trabajar y emprender en el medio rural. No podemos permitir que los vecinos de Caso sigan siendo ciudadanos de segunda". Por todo ello, también defenderá la reserva de una partida presupuestaria con cargo al remanente de la tesorería, por parte del Ayuntamiento, por si fuera necesario financiar una obra civil de operadores locales de telecomunicaciones. Foro Caso también amenaza con iniciar los trámites para "reclamar responsabilidades" que pudieran derivarse de estos retrasos en la extensión de la red de comunicaciones, y una reclamación al Ministerio y operadoras por los perjuicios económicos.