Helicópteros para ayudar al ganado en Aller y salvar la sequía en las zonas de pastos

Helicópteros para ayudar en la campaña ganadera en Aller. El Ayuntamiento allerano alquiló este mes de julio los servicios de una aeronave para ayudar en la instalación de nuevos fontanes en tres de las zonas de pastos del concejo. Unos abrevaderos que servirán para que las reses que pasan el verano en los pastos comunales tengan lugares más cercanos en los que poder beber, sorteando así la sequía en las partes altas del municipio.

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, señaló que el ganadero es "un sector básico" para la economía del concejo, y que, por lo tanto, es necesario "prestarle todo el apoyo". Para ello, entre otras medidas, se decidió ampliar la red de pilones en los montes del municipio. Para transportar con eficacia los materiales a zonas con un muy difícil acceso rodado, se optó por alquilar un helicóptero, que fue el encargado de llevar las bañeras hasta los puntos donde se instalaron, los parajes de Chacía, La Fitina y La Fitona.

Iglesias recalcó que este apoyo a la ganadería se traduce, en el mes de julio, además de en estos nuevos abrevaderos, en "el hormigonado de pistas y la adjudicación del desbroce" de estos senderos.

Ferial

Además, el Ayuntamiento allerano está invirtiendo casi 1,5 millones de euros en la transformación del ferial de Cabañaquinta, que se quiere convertir en un referente regional del sector agropecuario. Para ello, las naves existentes se destinarán a un Centro de Trazabilidad de la Carne de Caza y a un Puesto de Control y Gestión Inteligente de Accesos y Báscula. Uno de los edificios se convertirá en un Centro de Control Inteligente de Ganado y Oficina Veterinaria. Otro, se destinará a Centro de Inseminación Artificial.

El proyecto se encuentra ya avanzado, se están colocando las placas solares del sistema de climatización, además de mobiliario urbano. También se está "hormigonando la entrada" para mejorar los accesos.