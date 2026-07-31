Langreo tumba el parque de baterías del antiguo almacén de jamones: el suelo que ocuparía ya no está catalogado como industrial

El Ayuntamiento de Langreo ha informado negativamente a la consejería de Ciencia, Industria y Empleo sobre la posible instalación de un parque de baterías en las inmediaciones de la localidad del Campu la Carrera, en unas instalaciones que en su día albergaron un almacén de jamones. El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, informó en el Pleno municipal, a todos los grupos políticos, el veto del Consistorio a esta instalación. El principal motivo, que se pretende instalar en un suelo que no es industrial, por lo que su pretensión sería "incompatible con el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana", el PGOU.

En el registro catastral de la parcela, de 2.208 metros cuadrados, sí figura como suelo industrial. Se trata de un equívoco, ya que con el actual Plan Urbano (aprobado en 2011) se modificó esta condición. El proyecto del parque de baterías para El Campu La Carrera (en las cercanías de La Felguera) está promovido por la empresa Umbrella Solar Technology Proyecto 51, y contaría con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros. El parque pretendía utilizar las instalaciones del antiguo almacén de jamones y aprovechar su cercanía a una subestación eléctrica, la del Respiñu.

José Antonio Cases aclaró en el Pleno que este suelo "ya no es industrial" y por lo tanto "allí no se puede instalar ningún parque de baterías", algo de lo que el Ayuntamiento ya informó "hace días" al Principado. Este martes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) daba parte del proyecto, que con la negativa del Consistorio y su incompatibilidad con el PGOU ha sido ya abortado. Cases reprochó a algunos grupos políticos que "se dedicasen a caldear ya el ambiente" con los vecinos "antes de informarse" sobre cómo se estaba desarrollando esta tramitación. "Este parque de baterías es imposible en esa ubicación", concluyó el también teniente alcalde de Langreo.

Rechazo popular

Ya el mismo martes los colectivos ecologistas mostraban su oposición a la propuesta. También desde el grupo Stop Baterías Langreo, que "rechaza de forma rotunda el proyecto de parque de baterías en el antiguo almacén de jamones de La Felguera". Entre los motivos que ya apuntaba, su "proximidad a viviendas y núcleos de población", los "riesgos de conllevan estas instalaciones", sobre todo en lo relacionado con el "peligro de incendios".

Este parque de baterías se hubiera sumado a otro que se tramita en el concejo como la propuesta de almacenamiento con una potencia de 3 megavatios en una parcela rústica ubicada en las cercanías de Les Teyeres de Lada. Este proyecto tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros. Otro gran proyecto de estas características en Langreo quedó en nada. La empresa Dalia Solar tramitó los permisos para instalar un parque de baterías en una parcela de Valnalón, en la zona más cercana al Pozo Candín. El montante de la operación ascendía a un total de 4.583.596 euros. El proyecto generó un gran rechazo entre los vecinos de la zona próxima a la parcela y finalmente la empresa renunció a su desarrollo.