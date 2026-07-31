Lena se rebela contra las restricciones a los certámenes de ganado del Principado y pide poder contar con vacas en el gran muestra de les Feries
El gobierno local (IU) reclama "flexibilidad" en las medidas contra la dermatosis bovina, y argumenta que la mayoría de las reses participantes ya conviven en los pastos
El Ayuntamiento de Lena se rebela contra la prohibición de que se celebren concursos ganaderos con vacas con motivo de las medidas contra la enfermedad de la dermatosis bovina. El gobierno local (IU) reclama al Principado "flexibilidad" para poder celebrar su gran muestra ganadera de octubre, Les Feries.
Manuel F. Espina, concejal de Ganadería de Lena, mantuvo este viernes una reunión con la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta. En el encuentro el edil pidió “flexibilizar” la aplicación de las medidas cautelares frente a la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa que afecta a las vacas. Espina solicitó "adaptar la prórroga de las restricciones", fijada actualmente hasta el 31 de octubre, para "permitir la celebración de la tradicional exposición ganadera de les Feries", prevista para mediados de ese mismo mes.
Respuesta negativa
Según el concejal lenense, “la respuesta que obtuvimos tras el encuentro es que en la fecha autorizada no era posible su celebración, debido a diferentes condicionantes sanitarios”. No obstante, tras la argumentación del concejal de Ganadería, la Consejería trasladó la posibilidad de estudiar una modificación de fechas, siempre y cuando, las condiciones sanitarias sean favorables. “Quedaron en comunicarnos la viabilidad de esa modificación de fecha a principios de octubre, por lo que abren la posibilidad de poder celebrar de manera excepcional el certamen en noviembre”, algo que será consensuado con los profesionales del sector en Lena.
Fernández Espina enfatizó en la reunión, en la que también estuvo presente la alcaldesa, Gema Álvarez, y el técnico del área, David Barraso, que "no se trata de una petición improvisada", sino de una propuesta "sopesada y meditada". Con ello, busca dar respuesta a una actividad que sigue siendo un pilar económico fundamental para Lena.
Seguridad
También quiso despejar las duda sobre la seguridad sanitaria de esta exposición, "que es exclusiva para ganado local, y casi el cien por cien de las reses que participan en el certamen" comparten ya el mismo Código de Explotación Agraria (CEA) "en los puertos de montaña". Es decir, se trata de animales que ya conviven "un mínimo de tres meses" en las áreas de pastizal del municipio. Asimismo, las bases del concurso "exigen que los animales hayan permanecido en la explotación durante los tres meses previos".
"Somos los primeros en actuar con máxima responsabilidad sobre nuestra cabaña ganadera y someterla a controles exhaustivos. Conocemos perfectamente el impacto de esta enfermedad", subrayó el concejal lenense. "Sin embargo, la realidad epidemiológica actual demuestra que el ganado ya está conviviendo agrupado en el puerto sin registrar incidencias. Si no existe un riesgo añadido y se aplican los controles adecuados, no hay razón para impedir un evento tan vital para el sector", concluyó Espina.
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