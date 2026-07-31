Mieres, protagonista en la jornada inaugural de la Feria de Muestras de Asturias
El día del concejo comenzará con la gala de los "Mierenses en el Mundo", y contará con charlas y la actuación del Coro Minero de Turón
Lucía Hernández
Este año la cuenca del Caudal estará más presente que nunca en Gijón, pues la 69.ª edición de la FIDMA comenzará su quincena de exhibiciones con el Día de Mieres. La jornada contará con la Gala Mierenses en el Mundo, esta vez presentada por el historiador Ernesto Burgos y el director de la Fundación Foro Jovellanos, Orlando Moratinos. Ambos intervinientes resaltarán el vínculo entre Mieres y Gijón en una charla que, además, será amenizada por el Coro Minero de Turón. Es tal la unión, que el Ayuntamiento de Mieres ha puesto 9 autobuses gratuitos (completados en cuestión de días desde la apertura de inscripciones) para que sus vecinos disfruten de esta jornada.
El estand mierense apuesta por su turismo
Por supuesto que el Día de Mieres no acaba ahí. El propio concejo volverá a contar con su propio estand, ubicado en el mismo espacio que el año pasado, donde los visitantes podrán disfrutar de dicho escaparate promocional. La oferta de este año cuenta con muestras de su patrimonio, naturaleza, gastronomía, innovación y futuro. Desde el stand también se ofrecerán diversas actividades, tanto para los adultos, como para los más pequeños de la casa el día 4 de agosto.
Las demás actividades programadas son una jornada Asturcentral sobre gastronomía y turismo de Mieres (el día 5 de agosto), un día dedicado al Eclipse y a Mieres como ubicación de lujo para disfrutarlo (el día 7 de agosto) y una cita para dar a conocer el Valle de Turón (el día 11 de agosto), donde se profundizarán en proyectos como la conversión del Pozo Santa Bárbara en un centro de experiencias artísticas. También habrá espacio para las conocidas Jornadas Gastronómicas del Pote de Turón o las fiestas que se celebran a lo largo de todo el año.
Desde la Concejalía de Comercio y Ferias del Ayuntamiento de Mieres aseguran que ya tienen todo preparado para arrancar la edición más especial de la FIDMA para los mierenses. En la 69.ª edición se promocionará, de esta manera, toda la oferta turística, cultural, deportiva y de ocio del concejo.
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