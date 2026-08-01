La autoexigencia de Mieres: "Ganamos población y ofrecemos calidad de vida, pero no es suficiente", afirma el Alcalde

"Mieres está ganando población y consiguiendo inversiones empresariales, es un punto de inflexión muy importante que no podemos olvidar. Cada vez más personas quieren venir a vivir aquí porque ofrecemos calidad de vida, seguridad y buenos servicios públicos. Solo en el ámbito educativo tenemos una potente red de colegios, cuatro institutos y un Campus Universitarios. Además, hemos conseguido que se amplíe el número de Escuelas de 0-3 años, eliminando las listas de espera, y nuevos ciclos formativos". Ese es a grandes rasgos, el balance que el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, hace de los tres años largos que IU lleva al frente del Gobierno local en esta legislatura.

El regidor mierense, que durrante loa última década fue la mano derecha de Aníbal Vázquez en el Ayuntamiento hasta su fallecimiento, ha querido poner el foco en los hitos conseguidos en los últimos meses. "La llegada de Talleres Alegría, con una inversión millonaria, ha sido otro de los hechos relevantes en esta legislatura. Ahora, el nuevo plan de HUNOSA consolida Mieres como el municipio en el que concentrará toda su actividad industrial. Y el gobierno sigue trabajando para conseguir nuevas inversiones empresariales en el municipio", señaló el Alcalde.

Inversiones

Álvarez no quiso olvidarse de las inversiones que se están desarrollando en el municipio, tanto las impulsadas por el propio Ayuntamiento como las que han llegando a través de otras administraciones. "Estamos finalizando las obras del nuevo polideportivo de Oñón, se están construyendo los apartamentos para personas mayores de Turón y acaban de arrancar los trabajos de la nueva piscina de Vega de Arriba", dijo, para agregar que "la construcción de la nueva nave municipal será el siguiente paso".

Una pala derruyendo el antiguo colegio de La Salle de Turón para construir los pisos para mayores. / LNE

"Y no podemos olvidar que ya contamos con la red de calor, hemos renovado dos de las calles más céntricas de la ciudad, seguimos renovando la flota de autobuses municipales o tenemos las primeras pistas de tierra batida de las Cuencas. Estamos desplegando una inversión millonaria que permite mejorar la calidad de vida en todo el concejo", afirmó Álvarez.

Retos

Pero no es oro todo lo que reluce, y en Mieres también hay deberes pendientes. Entre esos retos, el Alcalde señaló "el nuevo cuartel de la Guardia Civil, que aunque está ya en funcionamiento, hay que conseguir que cuente con el equipamiento más moderno". Por otra parte, se refirió a los medios de transporte: "estamos esperando que el Ministerio de Transportes finalice las obras de las pantallas acústicas, RENFE debe ampliar el número de paradas del AVE y ADIF debe arrancar la ampliación y modernización de la Estación de tren que llevamos años esperando porque no podemos seguir con una estación de tercera que carece de servicios básicos y obligatorios".

El nuevo cuartel de Mieres. / LNE

"Otros de las cuestiones que preocupan al Gobierno de Mieres es multiplicar la conexión por autobús con Gijón, Langreo y Avilés. Mieres tiene que estar mejor conectado con el resto de Asturias, tenemos una posición geográfica estratégica y el Campus Universitario más moderno de Asturias. No hay justificación para seguir anclados en una red de transporte por carretera que se diseñó el siglo pasado", zanjó el Alcalde.

Salud

Las listas de espera en sanidad y dependencia son otros motivos de preocupación para el Alcalde. "Tenemos una población envejecida, con un elevado porcentaje de enfermos crónicos y eso supone más presión para la atención primaria y también para la hospitalaria. Sabemos que las listas de espera desesperan a demasiadas personas", resumió Manuel Ángel Álvarez.

"Hemos hecho muchas cosas pero son insuficientes. Lo sabemos. Vamos a seguir trabajando sin escatimar energías ni horas para conseguir que este municipio pueda aprovechar todas sus oportunidades y los vecinos y vecinas estén orgullosas de vivir aquí", concluyó el Alcalde.