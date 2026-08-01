El Lenense cruza el Negrón: El club llega a un acuerdo con la Cultural Leonesa para potenciar su cantera

Es uno de los clubes deportivos con más solera de la comarca. Su camiseta blanquiverde ha recorrido toda Asturias durante décadas, y ahora, la Sociedad Deportiva Lenense cruza fronteras. La entidad presidida por Manuel Ángel García acaba de cerrar un acuerdo con la Cultural y Deportiva Leonesa para potenciar su cantera. Además, con el mismo objetivo, el Lenense está buscando fondos y patrocinadores para mejorar los recursos que tiene para hacer crecer a sus categorías inferiores.

Fue la propia entidad la que anunciaba el "histórico acuerdo de colaboración con la Cultural y Deportiva Leonesa, uno de los clubes más prestigiosos del norte de España y que, además, cuenta con una magnífica estructura formativa desarrollada por la afamada Academia Aspire". Desde el Lenense explicaron que se trata de "una oportunidad extraordinaria de crecimiento para nuestros canteranos, ya que abre un canal para que puedan realizar pruebas de nivel y de acceso con la Cultural, cuyo primer equipo juvenil militará esta temporada en División de Honor, la máxima categoría del fútbol juvenil español".

Derechos

El acuerdo va orientado a ofrecer oportunidades a los jóvenes jugadores del club, ya que la primera plantilla del equipo leonés milita en Primera Federación, sindo uno de los clubes con más solera del país. Pero los beneficios también llegaran al primer equipo del Lenense: "la Cultural y Deportiva Leonesa colaborará con el Lenense en el fortalecimiento de nuestra plantilla a cambio de disponer de un derecho preferencial sobre los jugadores sub-23 de nuestro club".

Manuel Ángel García se mostró muy agradecido hacia la Cultural y Deportiva Leonesa "por habernos escuchado desde el primer momento, por creer en nuestro proyecto y por tendernos la mano sin dudar para intentar crecer juntos". "Este tipo de alianzas solo son posibles cuando se comparten valores, confianza e ilusión por el futuro y estoy convencido de que esta relación será muy beneficiosa para ambas entidades".

Fondos

Este paso adelante va acompasado también de una búsqueda de fondos. La pérdida de categoría del primer equipo ha conllevado también una caída en los ingresos significativa respecto a lo que ingresaban por parte de las entidades federativas al estar en Tercera Federación. Bajo ese contexto, desde la entidad entienden que en estos momentos "es crucial que todo el mundo arrime el hombro para que el Lenense logre esa meta de crecer y hacer crecer a sus jugadores".

Y por ello, lo que necesitan son apoyos económicos Con el objetivo de mejorar los materiales y los recursos con los que cuenta el club de Pola de Lena en sus categorías inferiores, las de formación de los críos. "Queremos dar a los chavales las mejores herramientas, y por eso la llegada de nuevos patrocinadores es básica para poder desarrollar ese trabajo con garantías", explica el presidente del Lenense.

La entidad señala que "queremos fomentar el deporte, la actividad física, los valores de equipo, pero también dar oportunidades a los niños y niñas y a los jóvenes para que puedan entrenar en las mejores condiciones". Por ello, están buscando mecenas que les ayuden con la compra de materiales para la cantera, ya que es una inversión importante que para clubes modestos como el Lenense se hace complicada.