Un nuevo modelo de gestión forestal para mitigar los incendios en España: la exigencia de los municipios de montaña, 30 de ellos asturianos, al Gobierno

Un total de 274 municipios españoles, 30 de ellos asturianos, incluyendo los de Aller, Lena, Caso, Sobrescobio y Morcín, en la zona de las Cuencas, reclaman al Gobierno de España un cambio urgente en su política forestal. El objetivo está claro. Mitigar los efectos de los devastadores incendios de estos veranos, y al mismo tiempo, ayudar a promover la economía de los territorios rurales. Desde la directiva de la Asociación EsMontañas se ha remitido al Ejecutivo una serie de exigencias y propuestas, la principal un "nuevo modelo de gestión forestal".

Desde la Ejecutiva de EsMontañas, a la que pertenece el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, se quiso mostrar total "solidaridad" con las personas y municipios "que están sufriendo" los terribles incendios de este verano. Desde el colectivo, que une a 274 ayuntamientos de montaña españoles, se reclama "justicia para los territorios montañosos", que al mismo tiempo, son los más arbolados el país. Tienen la certeza de que "la crisis climática se manifiesta con toda su crudeza en estos incendios", pero que al mismo tiempo "son también consecuencia del abandono del territorio". Así, reivindican una "profunda reflexión estructural sobre cómo las administraciones gestionan las masas forestales, y sobre todo, cómo apoyan a las comunidades locales para custodiarlas". "El 48% del territorio español es montañoso", recalcan desde la Asociación, son "los territorios que soportan la mayor parte de las consecuencias de estos fuegos", que "aceleran el proceso de despoblación".

"El cambio climático agrava esta realidad a pasos agigantados", añade la Ejecutiva de EsMontañas, pero "hay otros factores, como el abandono rural y el predominio de las economías extractivas" en estas zonas. Es decir, son territorios donde "se extraen materias primas como agua, madera, energía" con distintos tipos de centrales, "alimentos o minerales", pero "no se impulsan políticas de desarrollo" de beneficien a sus vecinos. "No pedimos subsidios, exigimos justicia", recalcan.

Política de despachos, no de territorio

La actual política forestal "se genera desde la lejanía del territorio y se hizo en un tiempo pasado, en el que la presión sobre los montes era mucho mayor, y se basó en políticas prohibitivas y sancionadoras". Unas restricciones que, afirman, "ha expulsado la presencia humana". Por ello, exigen ser partícipes como ayuntamientos de la política forestal y rural, junto a "propietarios forestales, ganaderos, agricultores y comunidades locales".

Propuestas

EsMontañas lanza una serie de propuestas inmediatas para mejorar esta política forestal y preventiva contra los incendios. La primera de ellas, crear "anillos de protección alrededor de los núcleos habitados" y ayudar a "compensar los servicios" al ecosistema que prestan "estos territorios de montaña, y especialmente, la ganadería extensiva", los animales que pastan por los montes y sirven de desbrozadoras vivientes.

Se reclama también una separación efectiva de masas forestales, "grandes cortafuegos, con zonas de pastos, a la que dirigir la poca ganadería existente, para su mantenimiento permanente". También piden "incluso quemas controladas". Estas separaciones recomiendan hacerlas en áreas de "entre 3.000 y 6.000 hectáreas, separadas por estos cortafuegos". Otra sugerencia es la sustitución de arbolado introducido, como las resinosas (pinos) por arbolado autóctono, robles o encinas, o también por cultivos agrícolas como "olivares, cerezos, viñas o castaños", para que ocupen zonas "que rompan las masas boscosas y ayuden a frenar y extinguir el fuego". También ven recomendable la "educación ambiental" de la población.

Dos helicópteros, trabajando en un incendio en Sobrescobio, en una imagen de archivo. / L. M. D.

Estas medidas generarían, afirman, "paisajes más resilientes frente al fuego", al tiempo que se potencia la economía local, promoviendo la ganadería, agricultura y tratamientos silvícolas. Exige EsMontañas una política pública "diferenciada, que compense los desequilibrios" que sufren las zonas rurales y de montaña, donde "vivir, trabajar y emprender supone afrontar importantes sobrecostes".