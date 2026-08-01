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La película que es número 1 en Netflix y se grabó en Langreo, Mieres y Quirós: éxito en la primera semana de "Los creyentes", con José Coronado

La película, que presume de ser grabada en Asturias, también está entre las 10 más vistas a nivel global

José Coronado se hace fotos con dos niños, Iván y Jorge Alvarado, durante el rodaje en Mieres.

José Coronado se hace fotos con dos niños, Iván y Jorge Alvarado, durante el rodaje en Mieres. / D. M.

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Lucía Hernández

Mieres

Hace más de un año que José Coronado pisó Asturias para grabar lo que sería su próximo éxito en Netflix: "Los creyentes". La película, cuyo director es Roger Gual, se entrenó el 24 de julio y ya es número 1 de la plataforma en España. Se encuentra también entre las 10 más vistas (sexta) a nivel internacional. Quizás hayan influido los paisajes y localizaciones de Mieres, Langreo y Quirós, donde se desarrolló buena parte del rodaje.

La historia de "Los Creyentes" muestra a Ruth -Stéphanie Magnin-, una hija treintañera que vuelve a casa tras la extraña muerte de su madre. Es allí donde se encuentra con su padre Martín -José Coronado-, un hombre cascarrabias y paranoico, que parece tener todas las papeletas para ser el responsable de la muerte. Un misterio que se mantiene hasta el final de la película. Lo que no es un misterio es que el actor, ganador de dos premios Goya, disfrutó de su estancia en las Cuencas filmando la película pues, como afirmó durante el rodaje, "me encanta Mieres, me ha gustado la ciudad".

Los fans estuvieron encantados con la presencia del actor. "Coronado ha sido muy atento y me ha hecho mucha ilusión conocerlo, ya que es uno de mis actores favoritos", apuntaba Silvia López, una de las mierenses que se pudo fotografiar junto a la estrella.

Donde se grabó todo

Mieres y sus alrededores aparecen representados en parte del filme, destacando sobre todo la iglesia de San Juan Bautista y la Casa del Pueblo, transformada en Cuartel de la Guardia Civil. Es en la iglesia donde se desarrolla una de las principales escenas de la película. En el templo de San Juan filmaron un funeral sin muerto, oficiado por el párroco Miguel del Campo, y donde el actor protagonista, a la salida, pudo saludar a varios seguidores y curiosos que se habían acercado hasta el set de rodaje.

Imagen de la película, en una escena grabada en la iglesia de San Juan en Mieres.

Imagen de la película, en una escena grabada en la iglesia de San Juan en Mieres. / Filmaffinity

Hoy solamente queda en anécdota el secretismo que existía durante el rodaje, tras la buena acogida de público con la que ha sido recibida la película.

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Además de en Mieres, "Los Creyentes" también se grabó parcialmente en Langreo -en varios barrios obreros- y, también en Asturias, en el entorno del embalse de Valdemurio, en Quirós. También se rodaron muchos interiores en Madrid, y exteriores en Berlín, donde comienza la historia, al ser el lugar de residencia de la coprotagonista.

Set de rodaje en el exterior de la iglesia de San Juan.

Set de rodaje en el exterior de la iglesia de San Juan. / D. M.

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