La retirada de restricciones en el puente de Sama alivia el tráfico en el centro
El colapso de las principales vías se ha mitigado durante las primeras horas tras la medida del Principado que anula las limitaciones a turismos
El tráfico ha vuelto a circular con fluidez en Langreo. El levantamiento, por parte del Gobierno del Principado, de las restricciones circulatorias que se venían produciendo por las obras en el puente atirantado del Corredor del Nalón a su paso por el distrito de Sama han surtido efecto. Tras semanas de cierto caos circulatorio, y pese a que los trabajo todavía no están finiquitados, la circulación por el centro de Sama ha recuperado casi la normalidad.
El jueves, la Consejería de Movilidad anunciaba que a partir de las 19.00 horas del viernes, quedaban levantadas "las restricciones al tráfico de vehículos ligeros en el puente atirantado de Sama, en la AS-117 (Corredor del Nalón)". En las primeras horas de esta medida, el tráfico ha sido fluido por el centro del distrito, especialmente en arterias principales, como la calle Consitución, donde se venían produciendo atascos de forma prácticamente constante. Cierto es que el levantamiento de la prohibición llega en un fin de semana de verano, cuando generalmente hay menos movimientos de vehículos por el valle, y habrá que ver los efectos en el tráfico ya en una jornada laborable.
Pesados
Aunque se hayan retirado las prohibiciones para los vehículos ligeros, los camiones o las furgonetas grandes de reparto (vehículos de más de 3,5 toneladas de peso), todavía no podrán pasar por el puente atirantado. Esto conlleva que tengan que seguir usando rutas alternativas y evitar este paso que sobrevuela el río Nalón, y que supone un punto clave en las vías de comunicación del valle, especialmente en sentido Oviedo, donde la vía pasa a convertirse en autovía.
Así, los vehículos pesados deberán seguir atravesando Sama hasta la salida de Ciaño, o bien usando la "Y de Bimenes", los itinerarios alternativos que han sido sugeridos por el Gobierno autonómico con el fin de evitar el paso por el puente atirantado del Corredor del Nalón.
Proyecto
En el anuncio de la Consejería de Movilidad, también se especifica que pese a que las restricciones para turismos se hayan terminado, las obras todavía continuarán durante las próximas semanas: "Los trabajos de inspección y conservación de la infraestructura, que se vienen desarrollando durante las últimas semanas, continuarán", pero ya "sin afectar a la circulación habitual de vehículos ligeros".
El último mes ha llevado consigo diversas actuaciones en el puente. Por una parte, la evaluación del estado de la parte más alta de los tirantes para conocer su estado de conservación. También se llevaron a cabo tareas de fresado del aglomerado y estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón. Algunos de estos trabajos se realizaron a gran altura, con operarios trabajando a más de 57 metros sobre el suelo.
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