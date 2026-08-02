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El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde

El recinto cultural acogerá los conciertos el 9 y 10 de octubre, habrá exposición por el aniversario y mercadillo musical

Concierto de unos incipientes &quot;Mago de Oz&quot; en el Derrame Rock de Langreo, en el año 2000.

Concierto de unos incipientes "Mago de Oz" en el Derrame Rock de Langreo, en el año 2000. / Santo Grial

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

El Derrame Rock volverá a Langreo "para volver a irse". Lo hará los días 9 y 10 de octubre, en un festival gratuito en los Talleres del Conde, con los que se celebrará los 30 años de la primera edición del Derrame, un evento que durante muchos años fue referencia de la música rock y heavy del norte de España.

Enrique Granda, productor musical, de Santo Grial Producciones, explica a LA NUEVA ESPAÑA que los conciertos que se verán en Talleres del Conde en octubre quieren recuperar el "espíritu del Derrame", un festival que en su apogeo reunía a miles de personas, y que vivió una etapa dorada durante los cuatro años que se celebró en Langreo, entre el 2000 y el 2003. "Hubo Derrame hasta 2016", indica Granda, que inició su andadura promoviendo conciertos en su bar de Sotrondio, el Santo Grial.

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Las primera edición, en 1996, tuvo lugar en Grao, luego dos en Gijón, una en La Real de Oviedo, y la quinta, ya en Langreo. "Apostaron fuerte por ello, con el que entonces era concejal de Cultura, José Ramón López", fundador de Teatro "Kumen". Ese primer año se hizo en terrenos junto al viejo estadio de Ganzábal, los tres siguientes, en un espacio más amplio, el antiguo campo de Campanal, en los terrenos que hoy en día ocupa el polígono industrial de La Moral.

Tiendas de campaña en La Moral.

Tiendas de campaña en La Moral. / Santo Grial

Por Langreo pasaron grupos punteros del rock, el punk y el metal español, "Barricada", "Los Suaves", "Soziedad Alkohólika", "Marea", "Tierra Santa", "Koma", "La Polla", "Saratoga", "Sober", "Porretas", "Avalanch", Rosendo, "Reincidentes", "Hamlet", "Ilegales", Manolo Kabezabolo... También hubo estrellas internacionales, como "Edguy", "Moonspell" o "Grave Digger". Se dio espacio incluso a "un estilo de música emergente entonces", el hip-hop, con conciertos de "Violadores del Verso" o "SFDK", subraya Enrique Granda.

Ambiente en el festival, en una de las ediciones en La Moral.

Ambiente en el festival, en una de las ediciones en La Moral. / Santo Grial

Tras la etapa langreana, el Derrame se trasladó varios años a Pravia, luego a Orense, donde llegó a los 20 años de vida. Desde entonces no se ha vuelto a celebrar, y si bien lo que se podrá ver en Langreo no será una nueva edición del Derrame -como recalca Granda-, sí que habrá un festival conmemorativo, de dos días, en el que se recuperará su espíritu.

Grupos

De esta forma, y si bien todavía no se adelantan nombres de bandas participantes, entre viernes 9 y sábado 10 de octubre habrá "seis o siete conciertos", algunos de ellos con bandas que ahora ya son clásicas, pero que cuando empezaba el Derrame, en algunos casos, daban sus primeros pasos.

Un concieto de &quot;Dixebra&quot; en el Derrame.

Un concieto de "Dixebra" en el Derrame. / Santo Grial

Reconoce Granda que ha habido propuestas para retomar el festival, pero que no acabaron cuajando. Ahora, con el nuevo recinto de Talleres del Conde Fábrica Cultural, "hay un espacio muy bueno, y lo que se va a hacer es conmemorar el 30 aniversario". Además de música, habrá espacio gastronómico con "food trucks" y una exposición sobre los treinta años del festival, con materiales y fotografías del evento. Junto con la muestra, también habrá mercadillo musical, y un espacio que será el "Derrame Rock Kids", para los "nenos" hijos de quienes empezaron a ir a conciertos en este festival. "Va a ser un lugar para las familias de la gente que le gusta esta música", subraya el promotor musical.

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El Derrame Rock volverá durante dos días para "volver a irse". Eso sí, "nos apetece celebrarlo, y mucho", en unos Talleres que "son un espacio apropiado para esta celebración".

Talleres del Conde Fábrica Cultural.

Talleres del Conde Fábrica Cultural. / L. M. D.

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