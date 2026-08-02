Un hombre resulta herido grave y trasladado en helicóptero al HUCA al volcar con su vehículo en Lena tras ser picado por una avispa
El conductor fue evacuado por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA al HUCA
Un varón ha resultado herido tras sufrir un vuelco con su vehículo en la localidad de Linares, en Lena. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado, que ha resultado herido grave, ha sido evacuado por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 9:55 horas. En la llamada de alerta se indicó que el afectado había sido picado por una avispa y había sufrido un vuelco con el coche. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del SEPA, con base en el parque de Mieres, que se trasladaron con el vehículo primera salida, el furgón multisocorro y un vehículo ligero. Posteriormente, a petición del SAMU, se movilizó al Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado.
Izado
Una vez en la zona, tras atender al afectado se ejecutó una operación de grúa para izarlo a bordo de la aeronave y proceder a su evacuación al HUCA.
Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 12:29 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso al SAMU que activó la UVI Móvil de Mieres y a la Guardia Civil
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