Langreo se preocupa por sus jóvenes: a licitación un proyecto para menores en riesgo de exclusión

El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación un contrato para el diseño y ejecución de un programa de intervención social dirigido a menores de entre 6 y 16 años y a sus familias en situación de riesgo social, con el objetivo de prevenir situaciones de desprotección infantil y favorecer el desarrollo personal y social de los participantes.

La iniciativa está concebida como un complemento a las actuaciones que ya desarrollan los Servicios Sociales Municipales, ofreciendo una atención integral que permita a los menores y a sus familias adquirir competencias personales y sociales orientadas a una mayor autonomía e integración en su entorno.

Objetivos

El programa estará destinado a "menores residentes en Langreo derivados principalmente por los Servicios Sociales Municipales". Entre los perfiles previstos en los pliegos de condiciones figuran niños y adolescentes "con necesidades básicas sin cubrir, dificultades de integración escolar, problemas graves de convivencia familiar, conductas marginales, dificultades de integración social o ausencia de figuras de referencia y modelos adecuados de comunicación y relaciones familiares".

Entre los objetivos generales del contrato para la elaboración del plan destacan "la detección, valoración y diagnóstico de las necesidades de la infancia y la adolescencia, la prevención de factores de riesgo que puedan desembocar en situaciones de desprotección o abandono y el apoyo socioeducativo tanto a los menores como a sus familias".

Apoyo

La actuación también busca, en aras a las bases de la convocatoria, promover medidas educativas de apoyo, orientación y asesoramiento familiar, facilitar el acceso de los menores a recursos comunitarios normalizados, fomentar la convivencia, el respeto y la tolerancia, así como desarrollar actividades educativas, de ocio creativo y de adquisición de habilidades sociales y personales adaptadas a las necesidades de los participantes.

Asimismo, el contrato pone el foco en los adolescentes de entre 13 y 16 años, con "medidas específicas destinadas a favorecer su permanencia en la escolarización obligatoria, mantener su vinculación con el programa y ofrecer alternativas a las actividades disfuncionales o de riesgo que puedan encontrar en la calle o en su entorno habitual".

Las actuaciones previstas incluyen la valoración inicial de cada caso, la elaboración de un programa educativo individualizado para cada menor, intervenciones socioeducativas tanto individuales como grupales, entrevistas con las familias, coordinación con los centros educativos y con los Servicios Sociales Municipales, así como la programación mensual de talleres y actividades lúdicas y educativas.

Plazos

Los interensados en hacerse con el contrato tendrán de plazo hasta el 14 de agosto para presentar sus ofertas. El presupuesto base de licitación es de 99.999,96 euros (IVA incluido), y la duración prevista del contrato es de dos años.