La máquina pita y anda en Aller: arranca el gran atractivo de verano en el municipio, el tren turístico

La emoción de los niños se palpaba por toda la plaza de iglesia de San Martín de Moreda desde bien temprano. A ellos no les importaba madrugar. Y es que el sonido de la bocina del tren y los llamativos colores de los vagones se hicieron notar en el viaje inaugural del Tren Turístico de Aller, una actividad que llega a su sexta edición y que supone uno de los grandes atractivos de la programación estival del municipio.

Este primer itinerario fue el que unió Moreda con la localidad de Murias. Adrián Fernández era uno de los jóvenes viajeros que iba a subirse en este primer convoy. "Lo que más me gusta son las subidas", relataba el pequeño con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que esta actividad es una de sus favoritas cada verano. Su amigo Mario García también estaba emocionado, aunque en su caso, por llegar a alguna de las bajadas que da el tren en su amplio recorrido: "me gustan más porque el tren va más empinado y más rapido", señalaba sonriente.

Éxito

El tren turístico de Aller es una de las grandes apuestas del gobierno local, y la mantiene entre otras cosas por el éxito que lo acompaña. Es la de 2026 la sexta edición que se pone en marcha, y ya arrasa con sus rutas. En este primer itinerario del calendario se juntaron una quincena de viajeros. Algunos de ellos, como los niños citados y sus familias, no es la primera vez que lo usan.

Tanto es así, que el propio maquinista, Tino Mon, aseguraba entre risas que " a muchos ya los conozco por el nombre". Relatabe el hombre que "a alguno ya lo veía en la silla de bebé y ahora, después de 6 años, vienen con otro hermano". Todos los visitantes coincidían en su gran entusiasmo y en sus ganas de disfrutar del paseo.

Las rutas

En total, serán 4 los itinerarios que se oferten. Este tren inaugural recorrió la ruta Moreda-Murias, con salida desde la Plaza del Campo. Se trata de una de las dos rutas que incluyen una visita teatralizada, en este caso la de la Cascada de Xurbeo, uno de los parajes naturales más visitados del municipio. "Los visitantes se van encontrando seres de la mitología asturiana como trasgos y una xana peinándose", desvelaba Elena Zapico, concejala de Turismo de Aller.

Otro de los itinerarios ofertados es el que conecta Cabañaquinta con Uriés. En esta recorrido, los visitantes podrán disfrutar de los monumentos más importantes de la zona, como la iglesia de San Vicente de Serrapio o la Torre de Soto, ambas declaradas Bien de Interés Cultural. El trayecto finaliza en el Pozo San Fernando, segunda ruta teatralizada a la que llega el tren. Una visita en la que gracias a los actores, se transporte al visitante a la historia de la mina "como si volviera la vida en esa época, contando los cambios y su historia", explica la edil. Tanto ha sido el éxito de ambas rutas teatralizadas, que el año pasado 1.000 personas se quedaron en lista de espera sin poder disfrutarlas.

Viajeros del tren turístico de Aller / Lucía Hernández

La tercera de las rutas que recorrerá el tren turístico allerano es la que va desde Felechosa, pasando por Collanzo y llegando a Casomera. Durante este viaje, se puede disfrutar de la arquitectura y etnografía de la localidad, destacando sus hórreos. La última ruta ofertada es la que llega a otro de los emblemas del municipio, el Alto de Coto Bello, situado a 1.200 metros de altitud, y que se ha convertido en un punto referencia del concejo por los proyectos que se desarrollan en la zona: un mirador nórdico y un observatorio estelar.

Fronteras

El tren se ha convertido en un atractivo fundamental dentro de la programación turística allerana. Elena Zapico detalla que el convoy, pese al paso de los años, "sigue generando un enorme interés entre vecinos y visitantes, convirtiéndose en una magnífica herramienta para promocionar nuestro patrimonio natural y cultural". No solo alleranos o asturianos se suben a los vagones, sino que esta atracción ha llamado ya la atención de ciudadanos de otros países como Alemania, Francia o Portugal, tal y como explica la edil.

Un niño con la gorra del maquinista posa con el tren turístico de Aller / Lucía Hernández

En lo referente al turismo interior, al nacional, además de los asturianos, los usuarios más habituales en las cinco ediciones del servicio han sido "madrileños, valencianos, catalanes y gallegos". Precisamente desde Cataluña, y concretamente desde Girona, llegaba a este primer viaje Eloi Amurós: "lo que más me llama la atención es la Cascada de Xurbeo pues que te la expliquen con teatro tiene que ser muy interesante". Su compañero de viaje, el mallorquín, Biel Miró, afirmó que se animaron a participar "al ver carteles informativos".

Y es que para Elena Zapico, "año tras año vamos notando que hay más visitantes en esta época estival, porque es cierto que en invierno, el turismo nos viene de la mano de las estaciones de esquí, especialmente de Fuentes de Invierno". "Lo que buscamos es que Aller abra las puertas al turismo de las Cuencas mineras enseñando nuestro patrimonio industria y nuestra memoria, además de otros recursos como la naturaleza", finalizó la edil.