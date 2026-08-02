El mercado de Campomanes al alza: el evento triplica sus puestos en sus once años de historia
Asistentes y artesanos se muestran "encantados" en una feria que acoge también a visitantes que circulan por la Ruta de la Plata
Lucía Hernández
Miel, pan de escanda, artesanía en madera o patchwork. Esta es solo una pequeña relación de todos los productos y artículos que se vendieron en este XI Mercao Gastro-Cultural Güerna-Payares, celebrado en la localidad lenense en Campomanes. Una cita obligatoria para los locales, celebrada en el marco de las Fiestas de Las Nieves, y que cada año invita a pasarse a todos los que circulan por la Ruta de la Plata. "Soy de Gijón, pero tenemos una casa en Congostinas, por aprovechamos para venir al mercado y hacer gasto, que también se necesita", señalaba Ana Belén Gonzalo, una de las asistentes habituales en cada edición.
Esta gijonesa percibía que "cada hay más puestos". Está en lo cierto. Loli Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Campomanes, lo certificaba: "El certamen arrancó hace once años con 10 puestos, y hoy contamos con una treintena". "El mercado surgió como una manera de dar visibilidad a los artesanos de los Valles del Güerna y del Pajares", añadía. Poco a poco, el evento ha ido creciendo, ganando un hueco en los corazones de los vecinos y venciendo esa incertidumbre inicial sobre el futuro del mismo.
Entre los asistentes, habia satisfacción en lo que veían: "Es la primera vez que vengo. Está muy bien, hay muchos puestinos y tienen un bar también. Ya compramos en un puesto de panadería, de bolsos de tela... Esto da vida al pueblo", exclamaba Flor del Peño, vecina de Cabañaquinta. Otros que compraron rosquillas, pan de escanda y "de todo un poco" fueron Luis González y Ángel Fernández, ambos vecinos del concejo de Lena.
Los artesanos
Varios de los artesanos son asiduos a este mercado. Todos coincidían en el buen recibimiento por parte de la organización. Verónica Escorial, de apícola "El Caxellu", subrayaba que era "una veterana del mercado", donde "la gente es muy cercana". La música corrió a cargo de otro viejo conocido del evento, David Payares, encargado de amenizar la feria al ritmo de su acordeón, con sesión doble a las 13.00 horas y a las 19.00 horas. "Soy de la zona y ya me llamaron unas cuantas veces para actuar en Las Nieves, aquí estoy en casa", explicaba el artista, que bromeaba con que "me tienen explotado: el sábado toqué de noche, y hoy doble ración".
No todos los puestos los regentaban habituales del evento. También hubo quien se estrenaba en la feria de Campomanes. Ana González, creadora de la marca "Arakatuky scrap", confesaba que era "su primera vez" y que estaba "muy ilusionada". Su puesto estaba especializado en fundas de libros y neceseres. Otras vendedoras que venían por primera vez fueron Maya Argüelles, de "The Harvest", que vendía productos de crochet, y Dolores González, del taller "Cueroarte". En este espacio también hubo sitio para los amantes de la lectura, pues Nuria Pariente y Beatriz Alonso, escritoras asturianas, mostraron sus novelas a modo de escaparate para que "les dieran una oportunidad", aseguraban.
La feria acabó con el sorteo de una cesta de 30 productos donados por los artesanos participantes y los colaboradores del concejo. El ganador se conocerá con las tres últimas cifras del cupón de la ONCE de esta noche. El número se publicará en las redes sociales durante 15 días.
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