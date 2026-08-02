"Talleres del Conde puede ser un motor económico y un revulsivo para el concejo con conciertos y eventos culturales"

Marina Casero es concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Langreo (IU). Es Educadora Social especializada en adicciones. Antes de dedicarse en exclusiva a la actividad municipal trabajaba en una comunidad terapéutica y ahí quiere regresar cuando finalice el mandato. Ya tiene decidido que no irá en las listas de las elecciones municipales del año que viene. Su objetivo, a sus 26 años, es estabilizar la vida laboral. Además de la concejalía de Hacienda, Casero se ha puesto al frente de Talleres del Conde, el gran proyecto cultural de Langreo.

-¿Por qué la concejala de Hacienda lidera el proyecto de Talleres del Conde?

-Cuando en el equipo de Gobierno empezamos a pensar qué hacer con Talleres se ideó vincularlo a una cultura más contemporánea, para gente joven, y el mejor perfil, como persona joven, era yo.

-La fábrica se reformó para ser un recinto ferial, ¿Cómo se decidió dar el giro hacia lo cultural?

-Cuando pensamos qué ferias se podían organizar. Vimos que no había tantas como para llenar un espacio tan grande con eventos de ese tipo y por otro lado nos dimos cuenta de que en Asturias se necesitaban espacios culturales de ese tamaño.

-Y llegó la inauguración del 17 y 18 de julio.

-Hago un balance muy positivo de ese fin de semana de apertura. Conseguimos que muchísima gente pasase por allí y viese Talleres como algo propio. Estuvo lleno todo el fin de semana, algo que hace unos meses nos parecía imposible. Hubo música de distintos estilos, cosas muy variadas, artesanos, y una exposición de arte que sigue allí y que refleja muy bien el espíritu de Talleres porque es la Muestra de Arte Contemporáneo Escolar de Asturias (Maceas).

-¿Qué le dijeron los langreanos?

-El público estaba muy contento, nunca pensaron que verían ese espacio rehabilitado y creo que fue una grata sorpresa. Además, descubrieron que allí se van a hacer cosas para todos. Habrá unas que gusten más a unos que a otros.

-¿Y ahora?

-El verano será más pausado, con pequeñas actividades para los que se quedan en Langreo. Hay clases de yoga hasta mediados de agosto y se hará también pilares y zumba.

-¿Y después del verano?

-Tenemos preparado un otoño muy variado y entretenido. Los actos los daremos a conocer en la Feria de Muestras.

-Ya disponen del espacio, pero para llenarlo de actividades necesitan llenarlo antes de equipamiento.

-Vamos a sacar a contratación una asistencia técnica profesional para ver qué materiales tenemos que adquirir. Estamos en buen momento porque tenemos 300.000 euros del remanente de tesorería para equipamiento, además de otros 65.000 euros que ya teníamos.

-¿Cómo se va a configurar el espacio?

-Una de las salas estará dedicada a artes plásticas y otra será una sala de ensayos, de conciertos y de teatro. Parte de la zona de oficinas se transformará en camerinos y habrá otros ajustes. Eso sí, no será de hoy para mañana. La idea es tener residencias artísticas durante todo el año y celebrar conciertos en una de las salas, que tiene capacidad para unas mil personas.

-¿Qué papel juega Aarón Zapico como comisario de Talleres?

-Es el arquitecto del arranque, el responsable de pensar cómo conseguir que Talleres sea un recinto cultural pionero y de referencia. Aarón puede “vender” el espacio en ámbitos a los que el Ayuntamiento no llega, puede buscar aliados, financiación…

-¿Qué papel tendrá el futuro director artístico y cuándo se incorporará al proyecto?

-Se encargará de dinamizar esas residencias artísticas y de todos los proyectos vinculados al espacio. La idea es que se incorpore a mediados de septiembre.

-¿Qué perfil buscan?

-Un perfil diverso, que tenga conocimiento de arte contemporáneo, que sea dinámico y tenga experiencia en residencias artísticas.

-¿Cómo le gustaría ver Talleres dentro de diez años?

-Como un sitio vivo donde siempre haya algo que hacer y en el que la gente proponga ideas. Que se cumpla el lema de “Talleres ye tuyo, ye nuestro”.

-Volviendo al origen. ¿Habrá feria de ganado y de la huerta en Talleres del Conde?

-Sí. Pero se les dará una vuelta con un componente cultural. Además del ganado habrá otras representaciones de la cultura asturiana, alguna performance y otras actividades. Queremos que todo lo que pase en Talleres esté atravesado por la Cultura.

-Por el momento todo lo que se ha hecho es gratuito.

-Vamos a intentar que todo lo que haga el Ayuntamiento sea gratis. El espacio se está ofreciendo a promotores privados como se hace el teatro de La Felguera, se pide la cesión y se cede si la actividad es de interés, pero por ahora no se cobrará entrada, este año será gratuito.

-¿Y cuando acabe el mandato?

-Para el próximo yo ya no estaré. No me voy a presentar a las elecciones. Me quedo con la espinita de no gestionar Talleres cuatro años más pero quiero estabilizar mi vida profesional. De todos modos tengo la esperanza de que quien llegue no deshaga todo lo hecho. Es una apuesta de futuro que ha generado mucho consenso y sería un error tirarlo abajo y construir algo no vinculado a la cultura.

-¿Qué significa Talleres para Langreo?

-Puede ser un motor económico y un revulsivo para el concejo con conciertos y eventos culturales. Antes llegabas a Langreo y veías ruinas, ahora ves un equipamiento cultural enorme. Cambia la visión del concejo, en lo urbanístico y en la actividad.

-¿Qué le gustaría ver en Talleres?

-Un gran concierto de Rodrigo Cuevas. Quiero ver actividades para todos los públicos. Un ejemplo puede ser el salón de Navidad, que no sea solo para los niños, que ofrezca algo para gente de mi edad, para una langreana de 26 años.

-Por último, como miembro del equipo de gobierno, haga balance de tres años largos de mandato.

-Creo que se han hecho muchas cosas. Vemos finalizar proyectos tan importantes como Talleres; vemos el tren soterrado, y se está trabajando por una regeneración del barrio del Puente, más allá del convenio del Principado. Creo que han pasado cosas ilusionantes y que la imagen de Langreo como espacio abandonado está cambiando.