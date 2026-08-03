Abierto el plazo de candidaturas para el "Premio a la Vida" de Langreo

El "Premio a la Vida" ya cuenta con una 4ª edición organizada por el Ayuntamiento de Langreo. Este reconocimiento busca "reconocer y visibilizar la labor de personas, entidades, colectivos y organizaciones que hayan destacado por su compromiso con la promoción, defensa y divulgación de los Derechos Humanos".

El premiado recibirá una cantidad de 4.000 euros y un diploma acreditativo que se le entregará en un acto organizado por el Ayuntamiento. El plazo de presentación de las candidaturas terminará el viernes 14 de agosto, y se podrá hacer presencialmente en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del Ayuntamiento, por Registro Electrónico o el de cualquier Administración Pública.

El proceso

La solicitud tendrá que estar justificada con una propuesta razonada, escrita por una entidad o por una persona distinta a la demandante. Además, tendrá que ir acompañada de una memoria en la que se incluyan las razones, la trayectoria y los méritos que acrediten dicho documento. Podrán participar las personas, entidades o instituciones "destacas por la lucha por la libertad y la defensa de los Derechos Humanos". El resto de bases se pueden consultar en la página web de "Codopa".

El jurado tendrá en cuenta el impacto de la persona o entidad en su zona de origen, además de la trayectoria en la defensa de Derechos Humanos. Por otro lado, se estudiará la contribución a la prevención de las violaciones de los derechos humanos civiles y socio-culturales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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El anterior ganador

En febrero de este mismo año, se entregó el premio al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, en honor a Berta Cáceres. Ella fue una "líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente" que además "se ha convertido en una referente global en la defensa de los Derechos Humanos y la protección de la "Madre Tierra".