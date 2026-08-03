Arranca con 8,4 millones de inversión la renaturalización del Nalón en el entorno de la térmica de Lada

El cierre de la central térmica de Lada provocó, entre otras muchas cosas, cambios en la imagen que ofrece la puerta de entrada del concejo de Langreo. Entre ellos, su icónico "skyline", ya que la imponente chimenea ubicada en el corazón de la antigua instalación energética, fue desmontada. También habrá cambios ahora, para mejor, en el entorno de la central, ya que el Gobierno de España acaba de anunciar el inminente inicio de las obras de renaturalización de la zona, un proyecto que cuenta con casi 8,4 millones de euros de inversión.

Según detalla el Gobierno, los trabajos de "restauración hidráulica, morfológica y ambiental del río Nalón, en el entorno de la antigua central térmica de Lada, comenzarán en las próximas semanas, este mes de agosto". De hecho ya hay algún movimiento en la zona, para desarrollar un proyecto que supondrá una inversión de 8.374.000 euros, financiados mediante un convenio de colaboración entre Gobierno de España y del Principado de Asturias.

El proyecto, que ha sido redactado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), será cofinanciado en un 75% (6,3 millones) por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo también adscrito al MITECO, y el 25% restante (2,1 millones) por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado de Asturias, que llevará a cabo su ejecución.

Inundaciones

Las obras, explican fuentes ministeriales, permitirán "restaurar el cauce del río en una longitud aproximada de 1 kilómetro en el entorno de la antigua central térmica". El proyecto tiene varios objetivos, pero uno de los principales es de aumentar la seguridad en la zona, "ya que permitirá reducir la peligrosidad y el riesgo de inundación de las áreas cercanas". "Se renaturalizará el espacio inundable en la margen izquierda, creando un entorno ajardinado con sendas peatonales que formará parte del corredor natural del río Nalón, actualmente considerado uno de los tramos más alterados de la red hidrográfica asturiana", apuntaron las fuentes.

Paralelamente, también se construirá una pasarela para conectar el paseo fluvial con el distrito de La Felguera, con una plaza peatonal y luminarias abastecidas con energía solar y baterías, para su funcionamiento autónomo.

Desde el Ministerio quieren poner el foco en que el proyecto "está especialmente orientado a impulsar nueva actividad económica e industrial que genere empleo y contribuya a una transición justa ante el fin de la actividad del carbón". De esta forma, "se aprovechará parte del material excedentario del cauce para acondicionar la margen derecha que ocupa Nitrastur, para su próxima urbanización y emplazamiento de la Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria promovida por el Gobierno del Principado de Asturias".

"Asimismo, la reducción del riesgo de peligrosidad e inundación permitirá el aprovechamiento del suelo liberado tras el desmantelamiento de la central térmica de Lada para nuevas actividades económicas e industriales en Langreo", finalizaron las fuentes.