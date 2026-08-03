La drogodependencia y los narcopisos, el gran punto negro de Mieres

Mieres es una ciudad segura. Lo dicen las estadísticas, que se refrendan con el sentir general cuando se va por la calle. Sin embargo, dentro de esa seguridad, hay zonas en las que esa sensación desaparece. La presencia de narcopisos, de drogodependientes y de okupas, están alterando la convivencia en algunas zonas del casco urbano. "Queremos soluciones, porque estamos viviendo en un infierno", señalan algunos de los afectados, hartos de que consumidores y vendedores les amarguen la existencia.

Manifestación

Hace un par de semanas, los vecinos de la Avenida de Sama, que une los barrios de Requejo y El Polear con el centro de Mieres, salían a la calle para pedir medidas contra tres años de inseguridad, amenazas, y venta de droga en un narcopiso de la zona. Fue el estallido de una sociedad mierense contra esta práctica habitual ya, y extendida a otros puntos de la ciudad, con mayor o menor ruido.

La multitudinaria manifestación de los vecinos de este punto, apoyada por la práctica totalidad de la Corporación, respondía así a años de lucha por lograr que las autoridades competentes desmantelen ese punto de menudeo en el barrio de Requejo, con todo lo que ello conlleva. "Se ha convertido en un infierno", señalaban algunos de los afectados. Ruidos, desperfectos, amenazas a los vecinos... Un día a día que nadie quiere vivir.

Los vecinos cortan la calle en protesta contra el narcopiso de la avenida de Sama, en Mieres. / LNE

Callejón

Pero este punto no es el único caliente en la ciudad. También en la céntrica calle Leopoldo Alas Clarín, a escasos metros del mismísimo Ayuntamiento de Mieres, se están dando estas situaciones. Y es que al final de la calle existe un pequeño callejón interior, donde okupas, drogodependientes y "camellos" se han hecho poco menos que con el control. Es habitual ver entrar al callejón, a cualquier hora, a drogodependientes en busca de una dosis. "Estamos ya hartos de esta situación, tenemos dos hijos pequeños, y no tienen porque estar soportando todo el día este ambiente", señala una de las familias que vive en la zona.

Basura en el callejón interior de la céntrica Leopoldo Alas Clarín. / A. Velasco

"Ya lo hemos intentando todo, hemos pedido permisos para cerrar la entrada al callejón, el Ayuntamiento conoce la situación, la Policía también, pero por aquí sigue desfilando gente", apuntan los afectados. "Orinan, gritan, hay conatos de peleas... Es insoportable, así no se puede vivir, y tiene que haber alguna solución", apuntan. La Policía Nacional ya se ha personado en numerosas ocasiones en la zona, pero de momento el problema sigue latente en Leopoldo Alas interior.

Violencia

La aparición y desmantelamiento de estos narcopisos es una constante en los últimos años. Quizá la protesta más sonada fue la que se produjo hace un trienio en la céntrica calle Aller. El punto de venta y consumo de drogas estaba localizado en un edificio ubicado justo enfrente del corazón del parque Jovellanos. Los vecinos colocaron pancartas enormes en la fachada denunciando la situación y "el miedo" que pasaban. Tras aquella protesta, se desmanteló el narcopiso, aunque el problema se trasladaba entonces al barrio de Santa Marina.

La sangre que quedó sobre la acera tras el suceso de la calle Aller. / A. Velasco

Además, en estos "narcopisos" se suelen vivir escenas violentas, como la ocurrida hace algo más de un año (mayo de 2025), en la citada calle Aller, aunque en una ubicación distinta. Una pelea entre dos toxicómanos en una vivienda en la que se trapicheaba con droga de forma habitual terminó con una brutal paliza a uno de ellos, que acabó precipitándose al vacío desde el primer piso y estampándose contra la acera.