Mieres triunfa en el primer fin de semana de Feria en Gijón

El stand de Mieres en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) ha recibido 9.000 visitas en el primer fin de semana de esta tradicional cita del verano asturiano. "Una cifra muy elevada que muestra el interés suscitado por la oferta turística del concejo y por las actividades propuestas en este espacio que es un gran escaparate de todos los recursos (gastronómicos, naturales, patrimoniales…) que ofrece Mieres", valoraron fuentes municipales

Tuvieron mucha actividad los asistentes, toda vez que además, el sábado se celebraba el día de Mieres en la Feria. En el stand municipal se plantean "varios juegos interactivos y de destreza, con las rutas del Reto Territorio Minero como protagonistas, para conseguir regalos y recuerdos del concejo", apuntan las fuentes, que destacaron el gran arranque de visitantes del stand, que convierte a parte de esas 9.000 personas en potenciales visitantes del municipio.

Programa

Desde el Gobierno local de Mieres destacaron que pese a que ya se ha celebrado el día del concejo, queda "mucha programación" por delante. "Este martes tendremos talleres infantiles en el stand y el miércoles una jornada de Asturcentral sobre gastronomía y turismo en Mieres", explica el Ayuntamiento. "Además, para ir calentando motores para el 12 de agosto, este viernes día 7 el día estará dedicado al Eclipse y a Mieres como ubicación de lujo para disfrutarlo", agregaron, para llevar a los visitantes al valle de Turón el 11 de agosto, "con una cita donde se profundizará en proyectos como la conversión del Pozu Santa Bárbara en un centro de experiencias artísticas o la puesta en valor de todo el patrimonio del valle, sin olvidar las fiestas o las Jornadas Gastronómicas del Pote".

"Desde la concejalía de Comercio y Ferias que dirige Beatriz Flórez se anima a toda la ciudadanía a visitar el stand de Mieres y no perderse nada de toda la programación prevista en unos días que se convierten en una oportunidad única para promocionar el concejo y todo su patrimonio", explicaron las fuentes municipales.