La pasarela de Caborana, en la rampa de salida: reabre al tráfico el Corredor del Aller

Los vecinos de Caborana están cerca de recuperar un paso que durante casi dos años se les había negado. No por capricho, sino por el riesgo de derrumbe de la pasarela peatonal que une el área deportiva y cívica de la localidad, con el núcleo urbano. Ahora, las obras marchan a buen ritmo para que en breve se puedan levantar las restricciones. Por lo pronto, el Corredor del Aller ha vuelto a abrir por completo al tráfico, que estaba parcialmente cortado a causa de las obras.

"Ahora los obreros están trabajando en la rampa que queda más cerca del casco urbano, y ya se han retirado los andamios de la parte central del paso", explicaba el Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, a LA NUEVA ESPAÑA. "La previsión es que en una semanas podamos abrir de nuevo la pasarela, sabemos que es un trayecto muy utilizado y muy importante para los vecinos, pero hemos tenido que priorizar la seguridad", agregaba.

Cierre

A finales de 2024, el Ayuntamiento de Aller tenía que tomar "la difícil decisión" de clausurar este paso peatonal. Tras algún pequeño desprendimiento, se realizó un estudio, y los resultados fueron alarmantes: se detectaban daños estructurales que alertaban de un riesgo de derrumbe de la pasarela, que sobrevuela el corredor del Aller y las vías de FEVE, por las que pasa la línea Collanzo-Trubia. Eso llevó al Gobierno local ha cerrar el paso a peatones, lo que obligaba a los vecinos a dar un gran rodeo para llegar del núcleo urbano de la localidad hasta el área deportiva.

El Gobierno local puso entonces en conocimiento del Principado la situación, y tras varios meses de impasse, finalmente la administración autonómica adjudicaba en agosto de 2025 las obras de rehabilitación a a la empresa Tragsa, por un importe superior a los 320.000 euros. Sin embargo, las obras no arrancarían hasta febrero de este mismo año. El motivo fue el retraso en la llegada de los permisos por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que tenía que dar el visto bueno a los trabajos toda vez que estos iban a afectar a la vía del tren.

El proyecto

Fue a finales del pasado febrero cuando se comenzó con las obras. Se montaron andamios en el centro de la pasarela, y casetas de obra en la parte más cercana al área deportiva. La ejecución del proyecto obligó a cortar parcialmente el corredor del Aller, lo que hacía que el tráfico tanto hacia Mieres como hacia la zona alta del concejo (Felechosa, San Isidro...) se tuviera que desviar tanto por la propia localidad de Caborana como por la de Moreda.

Un vehículo pasa bajo la pasarela del Corredor del Aller, ya abierto. / A. Velasco

Ahora, tras varios meses de trabajos, el tráfico se ha restablecido en el Corredor. Las obras se centran actualmente en el acceso a la pasarela desde el casco urbano de Caborana. "Esperamos que lo que queda sea un remate y podamos en el menor tiempo posible abrir de nuevo la pasarela", señalaba el Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias.

Así, es posible que pronto los usuarios de este paso eviten dar el gran rodeo que durante casi dos años están teniendo que realizar tanto para ir a la piscina pública como para ir al campo de fútbol, dos instalaciones usadas con mucha frecuencia, y cuyo acceso a pie se complicó al estar cerrada la pasarela.