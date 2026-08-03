Uñas pintadas por el medio rural: una peña de bolos participará en el torneo de la Feria con la manicura hecha

Con el uniforme de siempre, pero con las uñas pintadas. Esa es la equipación que vestirá el próximo jueves la peña de bolos "La Mudrera", en el marco del 61º Campeonato de bolos del Museo Pueblo de Asturias. Lo hacen por dos motivos: reinvidicar la zona rural y la necesidad de que se cuide; y dar visibilidad a una de sus patrocinadoras, también de La Mudrera. Se trata de una clínica de belleza, y que mejor forma que lanzar las bolas con un toque de color en sus manos.

Es un gesto que busca la "reivindicación y el apoyo a la zona rural y a una de las patrocinadoras del equipo que es del pueblo: Galana Belleza", explica Miguel Ángel Menéndez, directivo de la Peña. Pero el trasfondo de la cuestión va bastente más lejos. "Consideramos que emprender hoy en día ya es casi un deporte de riesgo, y hacerlo en un pueblo, en la zona rural, hace que todavía cobre más valor", señala Menéndez. Y fue de ahí, de reinvidincar ese arrojo, de donde nació la idea. Además, agrega, "es una forma de dar visibilidad también a nuestro deporte, los bolos, ya que no es habitual ver jugar a hombres con las uñas pintadas", agrega.

En el otro lado de la balanza, y quien va a tener que esmerarse con las uñas de los tiradores es Aida Corte, la emprendedora que abrió el centro de belleza hace dos años. Es vecina de "La Mudrera", y quiso apostar por quedarse en casa. "La gente de los pueblos también tiene derecho a sentirse guapa sin irse lejos", señala la profesional, que además decidió patrocinar a la peña bolística por convicción: "me parece estupendo que recuperen esa tradición, da vida al pueblo".

Los miebros de la peña pensaron que sería una buena forma de visibilizar sus reinvindicaciones arreglándose las manos. "Esto también servirá para que la gente se dé cuenta de que los hombres también se pueden cuidar. En los bolos hay que cuidar las manos. Los pies te sostienen y también utilizas las manos", afirmaba Aida.

Torneo

"La Mudrera" participará en el tradicional torneo de bolos que se celebra en la bolera del pueblo de Asturias en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Los miembros de esta Peña jugarán contra el equipo de Lieres en la modalidad cuatreada.

Jugadores de la Peña de bolos de La Mudrera. / LNE

La Peña se creó en agosto de 2024. Actualmente cuentan con 20 integrantes que comparten esta misma pasión por un deporte autóctono como lo son los bolos. "La mayoría de los jugadores nunca habíamos practicado este deporte, pero decidimos recuperar una tradición que si se pierde, es difícil recuperar", explicaba el directivo de "La Mudrera". Una tradición a la que en el Pueblo de Asturias le darán color, mezclando el color madera de las bolas con los tintes que lleven en sus cuidadas uñas.