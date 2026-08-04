El Alcázar afronta con ilusión su regreso a la Liga Nacional Juvenil

El Alcázar Club de Fútbol de Sama inicia una nueva etapa con la presentación de su equipo "grande" de Liga Nacional Juvenil. El club, decano del fútbol base asturiano, cuenta con equipos desde la categoría prebenjamín hasta juvenil.

Después de una temporada en primera categoría, el Alcázar ha recuperado su lugar en Liga Nacional Juvenil y afronta el nuevo curso con ilusiones renovadas y el objetivo de competir al máximo nivel. Al frente del equipo continuará Luis Cano "Lucho", técnico del ascenso, con una plantilla continuista respecto a la pasada campaña y reforzada con cuatro incorporaciones procedentes del Llano 2000, Unión Popular de Langreo, Real Avilés y Sporting de Gijón.

Ascenso

Durante la pretemporada también trabajarán con el primer equipo varios futbolistas del Juvenil B y del Cadete A, que dispondrán de estas semanas para demostrar sus cualidades y ganarse un puesto en la plantilla definitiva.

Desde la dirección deportiva destacan especialmente el sentimiento de pertenencia de los jugadores. De los 25 futbolistas que comienzan la preparación, todos salvo dos conocen previamente el club. La mayoría se formaron en el Alcázar desde prebenjamines, mientras que otros regresan después de haber vestido su camiseta en etapas anteriores.

Cuerpo técnico

El cuerpo técnico esta formado por dos entrenadores, un preparador físico, un recuperador, un entrenador y un psicólogo, todos ellos experiencia y reconocido prestigio en el fútbol juvenil asturiano y que buscarán el cumplimiento de los objetivos previsto y reforzar la identificación de los jugadores con el Club.

Tras recuperar la categoría, el objetivo es competir por las posiciones más altas con una plantilla equilibrada y compensada en todas sus líneas.