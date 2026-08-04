Aller y Caso, unidos por el ocaso digital: la oposición denuncia en ambos municipios la "malísima" cobertura de telefonía e internet

Aunque llevemos ya más de dos décadas del siglo XXI, hay zonas de las Cuencas que todavía parecen estar en el siglo pasado en cuanto a lo que a las telecomunicaciones se refiere. Si la pasada semana era Foro Asturias la que denunciaba este ocaso digitial en el concejo de Caso, ahora es Izquierda Unida de Aller la que hace lo propio por los problemas derivados en algunas zonas del municipio. Una situación que conforma un gran inconveniente, máxime cuando el despoblamiento rural es uno de los grandes hándicaps que desde las administraciones se intentan paliar. Y, desde luego, esta brecha digital no ayuda para nada.

El portavoz municipal de IU en Aller, Juan Carlos Álvarez Liébana ha denunciado las "sombras digitales y los continuos cortes de cobertura en la zona media-Alta del concejo". Liébana tiene claros los responsables, y los señala sin miramientos: "la actitud de las operadoras de telefonía es vergonzosa, respondiendo con disculpas peregrinas o poniéndose de perfil ante las quejas vecinales". Así, IU exige soluciones "inmediatas" y subraya que "la conexión digital en el medio rural no es un lujo, sino un derecho básico que ayuda a fijar población".

La coalición denuncia lo que considera una "intolerable situación de aislamiento digital que viene sufriendo los alleranos". "Hasta el día de hoy localidades como Corigos, ciertas zonas del valle del Rio Negro, Rio Aller o Piñeres venían padeciendo de manera habitual problemas en este sentido, pero en las ultimas semanas se está acentuando también en la zona media del concejo".

Para Liébana, "estas sombras digitales lo que demuestra el deficiente servicio que prestan las grandes compañías de telecomunicaciones, con cortes intermitentes y prolongados de la cobertura móvil y de datos". Además, censura que "a pesar de las reiteradas quejas de los usuarios, la respuesta de las empresas de telefonía ha oscilado entre la dejadez y la tomadura de pelo".

Responsabilidad

En este sentido, desde IU señalan que, "lejos de asumir su responsabilidad y solventar el problema, las operadoras se dedican a ofrecer escusas poco creíbles, como que es debido a las olas de calor". "Habría que preguntarse como es la calidad del servicio en el sur de España", ironiza el concejal. Así, apunta a que "no podemos tolerar que en pleno 2026, realizar una llamada de teléfono, teletrabajar o tramitar una cita médica online se convierta en una odisea de paciencia en nuestro concejo, nos están aislando digitalmente y es inaceptable".

Por ello, Álvarez Liébana instó "tanto a las operadoras implicadas como a las administraciones competentes a tomar cartas en el asunto de manera inmediata".

Mismo problema

El de Aller es un mal endémico que se extiende a otras zonas de las Cuencas. En el concejo de Caso, también Foro Asturias ha anunciado una propuesta para impulsar un "Plan de Rescate Digital" que permita garantizar la llegada de la fibra óptica a "Gobezanes, Nieves, Buspriz e Infiesta y dar una solución definitiva a la grave falta de cobertura de telecomunicaciones que sufren los vecinos de Pendones". La pérdida de una subvención para extender la fibra a estos pueblos, apunta, Foro, "demuestra que los vecinos de estos pueblos han quedado abandonados tras años esperando una infraestructura esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, fijar población y favorecer el desarrollo económico y social del concejo".

La localidad casina de Pendones / LNE

"Foro Caso propone la creación de una comisión de negociación, integrada por la Alcaldía y los portavoces municipales, para reunirse con la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado y exigir que Gobezanes, Nieves, Buspriz e Infiesta sean incluidos en los remanentes de los proyectos de despliegue que actualmente ejecuta la operadora ADAMO, evitando que estos núcleos vuelvan a quedar excluidos de las futuras inversiones", explicaban.

Y en este municipio hay especial preocupación en Pendones, "donde la ausencia de cobertura de telecomunicaciones continúa generando importantes dificultades para los vecinos". En este sentido, FORO Caso reclama actuaciones inmediatas y una solución definitiva que garantice un servicio de comunicaciones adecuado para este pueblo.