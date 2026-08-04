El antiguo pozo langreano Lláscares se convertirá en un centro de minería inversa que generará nuevas oportunidades de empleo

La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social, Asata, presentó ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el marco del Día de la Economía Social de Asturias, un plan para transformar un antiguo pozo minero langreano en un centro de reciclaje y formación verde. La agrupación de sociedades aprovechó su aparición en la FIDMA, para presentar "Lláscares, Hub de la Economía Social y Circular de Asturias". Lo hizo durante un encuentro que tuvo como lema "Economía social, circularidad e innovación. Transformando territorios", y donde se hizo especial hincapié en la necesidad de abordar nuevas oportunidades vinculadas a la transición energética, la recuperación de recursos, la innovación tecnológica y los empleos verdes, con especial atención a las comarcas mineras afectadas por los procesos de reconversión industrial.

"Lláscares", proyecto promovido por Asata con la que se dará una nueva vida al antiguo pozo del mismo nombre, parte de la idea de convertirlo en un centro de minería inversa, recuperando materiales que fueron extraídos de la tierra para darles una segunda vida, dándose también procesos de innovación.

Un modelo que lleva, por ejemplo, a recuperar el valor de los materiales que ya existen en edificios, infraestructuras y antiguos espacios productivos. El proceso incluye la deconstrucción selectiva, la clasificación, el acondicionamiento, la trazabilidad, la reutilización y la valorización de los materiales, evitando que se conviertan solo en residuos. En palabras de Javier Barro, responsable de sostenibilidad, innovación, cooperación al desarrollo y comunicación de ASATA, "se estudiará la formación de nuevos materiales con áridos y plásticos".

Durante su intervención, el presidente de Asata, Ruperto Iglesias, destacó que "el patrimonio industrial no tiene por qué ser únicamente un recuerdo de lo que fuimos, sino que puede convertirse en una herramienta para construir lo que queremos ser". Iglesias señaló que Lláscares representa una forma de abordar la transición justa "desde el territorio, con las personas y a través de alianzas".

Además, el modelo que se plantea con este proyecto busca generar un triple impacto. Tendrá repercusión en el ámbito económico, debido a que va a suponer la creación de nuevas actividades y empresas. También habrá repercusión ambiental, al reducir residuos y el consumo de materias primas. Y tendrá un impacto social mediante oportunidades de formación, empleo e inclusión para personas que normalmente tendrían más dificultades a la hora de entrar en el mercado laboral.

Este proyecto, que tiene el apoyo económico de diversas entidades públicas, como la Fundación Biodiversidad o el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, el Sepepa, es una gran apuesta por parte de Asata. Barro declaró que "es un proyecto muy ambicioso para nosotros, queremos empezar a sumar gente a esta iniciativa".

Una de las líneas será "Santa Bárbara Inserción", una empresa creada para generar oportunidades de empleo inclusivo desde la actividad económica que se desarrolle en Lláscares. La formación y el empleo inclusivo se organizarán a través de Includec, un programa impulsado por Asata. Será una formación gratuita de 390 horas destinado en la deconstrucción, sostenibilidad y economía circular.

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Lláscares funciona además como un espacio abierto a empresas, entidades sociales, administraciones y profesionales. Su actividad pretende favorecer la colaboración, el desarrollo de proyectos empresariales, la experimentación con materiales recuperados y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo. Las instalaciones de Lláscares albergan un laboratorio de innovación sobre deconstrucción sostenible (LABMaker), un centro de formación especializada, espacios destinados al emprendimiento y un área de inserción laboral y acompañamiento.