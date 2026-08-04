El Lenense encuentra su mecenas: esta es la empresa que acudió a la llamada de la entidad

La Sociedad Deportiva Lenense ha encontrado al mecenas que buscaba. Si hace unos días hacía un llamamiento en LA NUEVA ESPAÑA para pedir ayuda económica para afrontar los gastos que suponen las categorías inferiores, la entidad ha logrado conseguir el apoyo de una entidad, que se sumará como al proyecto franjiverde. Se trata de Assa, compañía que ya la pasada temporada se vinculó al Caudal Deportivo de Mieres y al Titánico de Laviana, la que ha decido dar ahora su respaldo al fútbol base Lenense, completando su apuesta por las Cuencas.

La compañía multiservicios, con sede en los valles mineros, se convertirá así en patrocinador destacado del Lenense: "Siempre dijimos que llegábamos a las Cuencas no solo como una empresa, sino como una entidad que quería involucrarse con la sociedad y ayudar en la medida de nuestras posibilidades", indican desde Assa, vinculada a un empresario lenense.

Así, Assa patrocinará a las categorías inferiores de la entidad franjiverde, que tiene equipos tanto de fútbol sala como de campo, luciendo estos el logotipo de la entidad en sus camisetas. El presidente del Lenense, Miguel Ángel García, explicaba que el club buscaba fondos para mejorar los recursos de los equipos de base, con la compra de materiales que permitan a los pequeños disfrutar de mejores oportunidades.

Filosofía

Los caminos de Lenense y Assa se unirán está temporada, en una simbiosis en la que ambas entidades comparten filosofía. "El deporte base es una de las herramientas a través de la que se forma a los chavales, se les enseñan valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la competitividad sana y el juego limpio, y eso encaja también con nuestra forma de ver el mundo", indicaron desde Assa.

Por su parte, el presidente del Lenense, Manuel Ángel García, se mostró encantado con el apoyo ofrecido por la compañía multiservicios. "Poder contar con un patrocinador tan sensibilizado con el deporte base y ayudar a los niños es siempre un orgullo", aseguraba el mandatario del club.

Asamblea

Por otra parte, la junta directiva de la Sociedad Deportiva Lenense ha convocado a todos sus socios y simpatizantes a la celebración de la Asamblea General ordinaria anual. El cónclave tendrá lugar el próximo martes 11 de agosto, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas, en segunda, en la sede social del Estadio El Sotón.

Se trata, explica el club, de una "asamblea abierta", de manera que podrá asistir cualquier aficionado que lo desee. "No obstante, solo los titulares del carnet de la modalidad 'socio total' de la temporada 2025/2026 -que deberán portar también el D.N.I. a efectos identificativos- tendrán derecho a ejercer el voto", matiza la directiva.

En el orden del día figura la presentación de cuentas de la temporada 2025/2026, el presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2026/2027, el proyecto deportivo del primer equipo, la presentación del proyecto para el Fútbol Base y del acuerdo de colaboración con la Cultural y Deportiva Leonesa, y el debate de las modalidades y tarifas para la campaña de socios 2026/2027.