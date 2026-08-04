Más de medio millar de personas camina contra la soledad no deseada en Mieres

Las rutas “Caminando contra la soledad” impulsadas por el área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias se han convertido en un éxito de participación. Al menos eso se desprende de los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Mieres, que reflejan que durante la primera, casi 600 participantes han ido a alguna de las salidas, con una media cercana al medio centenar de personas por recorrido.

Fuentes municipales explicaron que esta iniciativa se enmarca en el programa municipal contra la soledad no deseada "Mieres Contigo". Una actuación "que se convirtió desde el primer momento en un éxito convirtiéndose en un espacio de encuentro para caminar, disfrutar del entorno y compartir momentos", sñealaron desde el Ayuntamiento, para agregar que "es una alternativa, para impulsar lazos y relaciones y generar actividad entre las personas mayores del concejo".

Actividad

Esta propuesta, que combina actividad física, contacto y conocimiento del entorno y creación de vínculos sociales, incluyó durante esta primavera un total de 16 rutas por distintos lugares del concejo de Mieres, convertidos así en puntos de encuentro y convivencia. "La gran respuesta por parte de la ciudadanía a estas actividades demuestra el interés que suscitan los programas comunitarios que favorecen la participación activa de la ciudadanía, impulsando al mismo tiempo estilos de vida saludables y contribuyendo a prevenir situaciones de soledad no deseada", explicaron desde el Ayuntamiento. Un motivo más que suficiente para que el programa "Caminando contra la soledad", tenga continuidad. El Ayuntamiento anunció que la iniciativa "volverá en el mes de septiembre con nuevas rutas y propuestas que permitirán seguir promocionando esta importante actividad".

"'Caminando contra la soledad' ha generado mucho interés y queremos seguir animando a compartir momentos y espacios", señaló la concejala, Teresa Iglesias que incidió en la importancia de "reforzar el sentido de comunidad, de pueblo y de apoyo mutuo". En este sentido, el programa "Mieres Contigo" contra la soledad no deseada trabaja con distintas propuestas e iniciativas para combatir el aislamiento social e impulsar lazos y este programa de rutas es una de las más destacadas.