Sobrescobio estrena un balcón hacia el parque de Redes: inaugurada la nueva zona lúdica próxima al embalse de Rioseco

El Gobierno de Asturias ha finalizado las obras de acondicionamiento del entorno del embalse de Rioseco, en el concejo de Sobrescobio, donde se ha creado un nuevo espacio de ocio para disfrutar del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes. La actuación ha supuesto una inversión de 180.000 euros. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha visitado este martes las nuevas instalaciones junto con el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, y el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar.

El nuevo espacio incorpora una senda peatonal, un balcón-mirador, un parque de los sentidos, zonas de descanso y un pequeño aparcamiento integrado en el paisaje, que mejora la accesibilidad y refuerza el atractivo del embalse como destino para el ocio familiar y el turismo de naturaleza.

El proyecto se articula en torno a una senda peatonal que conecta las diferentes áreas y permite pasear por el entorno del embalse con comodidad. También se ha construido un balcón-mirador de madera, elevado sobre el terreno y conectado mediante una pasarela, que ofrece un nuevo punto de observación del paisaje de Redes. El recorrido incorpora, además, un "parque de los sentidos destinado al público infantil, equipado con juegos de madera y una tirolina que amplían las posibilidades de ocio para las familias". La actuación se completa con zonas de descanso con bancos y mesas de pícnic, así como con un pequeño aparcamiento diseñado para favorecer una visita más cómoda.

Atractivos

Desde la administración autonómica destacaron que esta actuación "se suma a otras inversiones que el Principado ha desarrollado en el entorno del embalse de Rioseco para consolidar este enclave como uno de los principales espacios de educación ambiental y uso público de la Red Natural de Asturias (RENA), con una inversión global de 370.000 euros".

En este ámbito, se ha impulsado la transformación de la Casa del Agua en un centro de referencia para la educación ambiental, mediante la creación de un aula específica, la renovación de contenidos expositivos y la mejora integral de las instalaciones. También se han renovado los dos observatorios de aves y fauna situados junto al embalse, con una inversión superior a 25.000 euros para mejorar su accesibilidad, seguridad y funcionalidad. Igualmente, se desarrollan actuaciones continuadas de conservación y mejora de la ruta del Alba, principal puerta de entrada al espacio protegido, que dispone, además, de un servicio de información y acompañamiento a visitantes durante los periodos de mayor afluencia.

"Con esta actuación, el entorno del embalse de Rioseco amplía su oferta de uso público con un espacio que combina paseo, contemplación del paisaje, ocio familiar y educación ambiental", finalizan desde el Principado.