Los vecinos de Avenida de Sama se manifestarán hasta que destierren el narcopiso que les hace la vida "un infierno"

Tres años, con sus días y con sus noches. Es lo que llevan soportando los vecinos de la Avenida de Sama, en Mieres, la presencia de un narcopiso en la zona, con todo lo que ello conlleva aparejado. Gritos, peleas, ruidos nocturnos, robos... Una situación que ha convertido sus vidas en un "infierno", pero que no están dispuestos a seguir aguantando. Por ello, tienen claro que van a salir a la calle a manifestarse hasta que el problema se solucione. Por lo pronto ya han pedido permiso a Delegación del Gobierno para realizar manifestaciones los días 18 y 25 de agosto y 1 de septiembre.

"Ya no podemos más, y ahora ya no vamos a parar, vamos a salir a la calle hasta que esto se solucione". Son palabras de José Antonio Pérez, portavoz de los vecinos y el encargado de coordinar las protestas. Tras una primera manifestación el pasado 21 de julio, lejos de amedrentar a los drogodependientes que habitan el piso, la actividad se ha incrementado en la zona: "están apareciendo nuevos consumidores, gente que no habíamos visto hasta ahora".

De hecho, siguen causando "terror" en el barrio. Sin ir más lejos, este lunes se producía un robo en un establecimiento comercial de la zona. "Cuando nos dimos cuenta echamos a correr unos cuantos vecinos detrás del ladrón", explica Pérez, pero no pudieron alcanzarlo. No es el primer robo en los comercios de la zona. Los efectos de tener un narcopiso en la Avenida de Sama no solo afecta a la propia calle, sino también al barrio de Requejo y a vías cercanas como Teodoro Cuesta y Oñón. De hecho, en las ventanas de algunos pisos se pueden leer diversas pancartas quejándose de la situación.

La zona en la que se produjo el robo en la tarde del lunes. / A. Velasco

Medidas

Por lo pronto, los vecinos van a colgar varios carteles por Mieres buscando el respaldo de la sociedad en general. Convocan manifestaciones para los días 18 y 25 de agosto y 1 de septiembre. La marcha pacífica saldrá desde la Avenida de Sama a las 11.00 de la mañana, atravesando la calle Carreño Miranda, la calle Aller, Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta y llegada al Ayuntamiento de Mieres, donde se concentrarán.

Entre sus exigencias están "una mayor seguirdad en las calles, actuaciones firmes contra el tráfico de drogas, protección para los jóvenes y las familias, más recursos para la prevención de la delincuencia y para ayudar a las personas afectadas por las adicciones, y un apoyo explícito a los comerciantes, de forma que tengan más seguridad en sus negocios".

Conflicto

La presencia de este narcopiso lleva tres años haciendo "la vida imposible" a los vecinos. "Yo tengo nietos, que pasan por allí todos los días, y que tienen que ver cosas desagradables que no deberían estar viviendo", señala José Antonio Pérez. Este vecino agrega que "aunque la Policía interviene y haga detenciones, las leyes que tenemos hacen que el delincuente entre por una puerta y salga por la otra, con lo que no se acaba de atajar el problema".

Los vecinos cortan la calle en una protesta contra el narcopiso de la avenida de Sama, en Mieres. / LNE

También destacó Pérez el apoyo del Ayuntamiento de Mieres. "Ellos están al tanto de todo, de hecho nos acompañaron en la primera manifestación que hicimos en julio, pero la administración local tiene las manos atadas, no puede llegar y desalojar un piso porque la ley se lo impide".

El hartazgo social está ya con el vaso lleno. Santa Marina o el callejón de Leopoldo Alas son otros de los puntos en los que hay narcopisos, y sus vecinos también lo han reiterado en varias ocasiones. "Queremos vivir seguros, sin miedo y sin drogas alrededor, solo estamos pidiendo lo mínimo", finalizan los vecinos.