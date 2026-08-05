La Agrupación Vecinal pedirá la convocatoria de la Junta de Seguridad por los "narcopisos" de Mieres

"No solo hay un 'narcopiso' en Mieres, nosotros tenemos contabilizados al menos tres más, y hay que terminar ya con ese problema". Son palabras de Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, que reúne a más de medio centenar de asociaciones de todo el concejo. El responsable del colectivo aseguró que ya de cara a septiembre, la entidad solicitará la convocatoria de la Junta de Seguridad, un organismo en el que está presente la Delegación del Gobierno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Ayuntamiento y los colectivos vecinales. "Hay que poner solución de forma urgente", asegura Díaz Marentes.

La Agrupación vecinal ha querido mostra su apoyo "total e inequívoco" a los vecinos de la Avenida de Sama en la cruzada que han iniciado para "poder vivir en paz". "Es preocupante que unos vecinos se vean obligados a tener que manifestarse por su seguridad y por tener tranquilidad en su barrio, y que estén atemorizados por los delincuentes", señala Díez Marentes. Hace referencia a los hurtos que están sufriendo algunos comercios de la zona, el último de ellos el pasado lunes, por los drogodependientes que acuden al "narcopiso" ubicado en la Avenida de Sama.

Más puntos

Sin embargo, este punto de venta y consumo de droga no es el único del municipio. "Nosotros tenemos ubicados al menos otros tres en diferentes barrios, con lo que la situación es bastante complicada", apunta el responsable vecinal. Ante esta tesitura, entiende que lo más razonable es la convocatoria de la Junta de Seguridad Ciudadana. "Nosotros vamos a pedir que se convoque a primeros de septiembre, pero es el Ayuntamiento de Mieres quien tiene que solicitarlo y la Delegación del Gobierno la que la tiene que convocar", explicó Díaz Marentes, que deseó que "sean sensibles a una problemática que para nosotros es grave".

"Mieres es una ciudad segura, y las estadísticas están ahí, pero lo que no puede ser es que haya vecinos que estén viviendo, como ellos mismos dicen, un infierno", apunta el presidente de la Agrupación Vecinal. "Hay que atajar los problemas de raíz, y poner soluciones, además de ayudar a las personas con drogodependencia a que salgan de esa lacra que son las drogas", añade.

Manifestaciones

Por lo pronto, los propios vecinos del entorno del "narcopiso" de la Avenida de Sama ya han tomado medidas. Tras una primera manifestación a mediados de julio, ahora se han convocado otras tres en lo que queda de mes de agosto y los primeros días de septiembre. José Antonio Pérez, portavoz de los vecinos de esta zona, anexa también al emblemático barrio de Requejo, explicaba que ya se ha pedido permiso para realizar estas protestas los días 18 y 25 de agosto y 1 de septiembre.

"Ya no podemos más, y ahora ya no vamos a parar, vamos a salir a la calle hasta que esto se solucione", señalaba a LA NUEVA ESPAÑA el portavoz de los vecinos, que destacó el apoyo del Ayuntamiento de Mieres, "que hace hasta donde le permite la Ley".

Cada una de las manifestaciones saldrá a las 11.00 horas de la Avenida de Sama, y mantendrán un mismo recorrido, por las calles Carreño Miranda, Aller, Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta y llegada al Ayuntamiento de Mieres, donde se concentrarán.