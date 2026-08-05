Arranca San Martín traslada a las autoridades la presencia de otro punto de venta de drogas en Sotrondio

El grupo municipal Arranca San Martín ha trasladado a la Delegación del Gobierno del Principado de Asturias la ubicación de un nuevo punto de venta de drogas "que ha sido identificado a través de los testimonios vecinales". "Ya hemos remitido con anterioridad escritos informando sobre puntos de venta de drogas en las localidades de Sotrondio, Blimea y El Entrego. Lamentablemente, y a pesar de la confianza que depositamos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, observamos con preocupación que, lejos de disminuir, estos focos de actividad ilícita están aumentando en nuestro concejo", lamentan desde la formación política.

En su escrito oficial a la Delegación del Gobierno, piden al departamento dirigido por Adriana Lastra que "se dé traslado del mismo a la Guardia Civil que opera en el Valle de la Cuenca del Nalón, a la Policía Nacional que opera en el mismo ámbito territorial, así como a la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio", de la ubicación de este punto. Explican que se sitúa "en el Paseo de Santa Bárbara, la vía que discurre desde Sotrondio en dirección ascendente hacia La Cruz, en el Valle de Santa Bárbara".

Desde Arranca San Martín detallan que según los testimonios vecinales "los hechos ocurren de manera reiterada alrededor de las 02:00 horas de la madrugada, a la altura de unas escaleras existentes en dicho paseo". "En ese lugar, varios individuos se reúnen con sus vehículos, llegando incluso a introducirlos directamente en la senda. Es allí donde, como es bien sabido en el entorno, se procede a la venta y distribución de sustancias estupefacientes", apuntan.

Seguridad vial

La formación, siembre basándose en los testimonios vecinales, afirma que "tras el intercambio, los vehículos abandonan la zona a gran velocidad por la senda y por la carretera general en dirección de vuelta a Sotrondio, poniendo en riesgo la seguridad vial de la zona". "Esta situación no es un problema menor y aunque pueda hablarse de pequeñas cantidades, eso no es excusa ni aminora la gravedad del asunto", censuran desde Arranca San Martín.

"La venta de droga es una lacra que afecta directamente a la convivencia, a la seguridad y a la salud pública de nuestros vecinos y su presencia en las calles genera alarma social, miedo y deterioro de los espacios públicos, y supone un foco de inseguridad que perjudica especialmente a los más jóvenes y a las familias de nuestro municipio", proclaman, para agregar que "la tolerancia cero es el único camino".

Así, desde Arranca San Martín instan a la Delegación de Gobierno a "tomar en consideración este nuevo punto denunciado para su investigación prioritaria". También piden "incrementar los dispositivos de vigilancia y patrullaje en la zona del Paseo de Santa Bárbara, especialmente en horario nocturno" e "intensificar los controles de tráfico y seguridad vial en la carretera general de Sotrondio para disuadir las conducciones temerarias vinculadas a estos actos". Por último, reclaman "coordinar la actuación entre la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local para abordar de manera conjunta y eficaz este problema".