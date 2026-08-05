La Asociación Nieve y Montaña denuncia que la dejadez del Principado provoca riesgo de incendios en Pajares

Lejos de acercar posturas y mejorar relaciones, la situación en la estación de Valgrande-Pajares entre el Principado y los colectivos de empresarios y usuarios sigue siendo tensa. Y una vez más han criticado la gestión en torno al complejo lenense. Aseguran que la dejadez del gobierno autonómico está provocando que allá riesgo de incendios en el área recreativa de la urbanización.

"Desde la Asociación Nieve y Montaña de Asturias denunciamos, una vez más, la falta de liderazgo, dirección y gestión en todo lo que rodea la estación invernal de Valgrande-Pajares; lejos de planificar, ordenar y ejecutar; la dirección general de Deportes con su directora al frente ha mostrado una total incompetencia para gestionar no ya las inversiones necesarias, que Europa podría subvencionar, sino el mantenimiento diario del complejo", censuraron desde el colectivo.

Afirman desde Nieve y Montaña de Asturias que "la estrategia comercial, la promoción y el situar a la estación como un referente para el Valle de Lena hace tiempo que ha quedado a un lado, desbordados por el día a día", y aseguran que "solo las denuncias de los usuarios les hacen reaccionar y ya son estos los únicos que parecen interesados en que las cosas funcionen y los que tratan de marcarle el camino a Manuela Eleazar Fernández denunciando la infinidad de necesidades y negligencias que tras tres años de gestión ha sido incapaz de corregir".

Incendio

En este sentido, aseguran que "el 30 de junio, la Asociación de Vecinos del Brañillín presentaba una denuncia ante la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios Forestales sobre la situación de la abandonada área recreativa de la urbanización y el evidente riesgo de incendio". Detalla el colectivo que "a los pocos días dicha Dirección comunicó la situación a la Dirección General de Deportes, que entonces sí considero necesario limpiar el área recreativa después de años de abandono y denuncias previas".

El estado actual del área recreativa de la urbanización del Brañillín. / Nieve y Montaña de Asturias

Sin embargo, el problema no se solucionó. "La gestión vuelve a ser negligente y demuestra el nulo interés o capacidad de la directora de Deportes para que Pajares presente una imagen adecuada y que sea capaz de atraer visitantes también en verano", señalan, para agregar que "durante este fin de semana, un mes después de la denuncia, miembros de la asociación han podido observar el abandono de los trabajos; como la zona baja del área recreativa ni siquiera se ha desbrozado y como la lenta y negligente actuación ha ocasionado el acopio de los restos de maleza en la misma zona".

Entienden que "no solo no han mitigado el riesgo de incendio, sino que con tal actuación lo han incrementado al depositar un material altamente inflamable que puede ser el combustible perfecto para que se inicie un fuego forestal de consecuencias impredecibles en un área urbana". Por todo ello, "desde la asociación Nieve y Montaña de Asturias denunciamos el estado de esta área recreativa y urgimos a la Dirección General de Deportes a adoptar urgentemente las medidas necesarias para eliminar el riesgo de incendios y para que el área recreativa vuelva a ser visitable por todos los usuarios".