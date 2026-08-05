Dos empresas optan a gestionar el albergue de animales de Mieres

El albergue de animales de Mieres, ubicado en El Morgao, tendrá nuevos gestores. El Ayuntamiento de Mieres ha sacado a licitación la gestión de la perrera, que ahora mismo está en manos de "Dog Harmony". Actualmente, el proceso se encuentra en fase de análisis de las ofertas, que han presentado dos empresas, una de ellas la que actualmente tutela las instalaciones, algo que lleva haciendo desde el último concurso.

Según se detallan en los pliegos de condiciones a los que se han tenido que ceñir los interesados, el objeto del contrato es "la prestación del servicio de recogida y custodia de animales de compañía abandonados, extraviados, desamparados, heridos y lesionados en el término municipal de Mieres, incluyendo la gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales de Mieres 'Tono Ambrosio', así como la retirada de animales de compañía muertos en vía pública y el control poblacional y sanitario de las colonias felinas autorizadas del concejo". Esto, además, debe de hacerse "cumpliendo en todo momento con la legislación vigente aplicable (en particular, todos los requisitos de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección y derechos de los animales; siendo, por tanto, la entidad adjudicataria la responsable de dicho cumplimiento".

En materia económica, el Ayuntamiento ha puesto como presupuesto máximo de licitación algo más de 205.000 euros anuales, IVA incluido, para la prestación del servicio. Además, según se detalla en los pliegos, existe la posibilidad de que el contrato, de un año, se prorrogue hasta en dos ocasiones, lo que elevaría la inversión total a unos 600.000 euros en los próximos tres años.

El albergue

Las instalaciones de la perrera de Mieres se encuentran ubicadas en el núcleo de El Morgao. Las dependencias han venido siendo renovadas durante los últimos ejercicios, ya que presentaban un avanzado estado de deterioro. Aunque el proyecto todavía no se ha finalizado, buena parte de los cheniles que ocupan los animales abandonados si que se han reformado. Además, se han preparado salas para cuarentenas, y jaulas para los gatos.

Actualmente, las dependencias de El Morgao están ocupadas por una veintena de perros. Según explicaron los gestores del centro, muchos de estos animales han ido llegando en las últimas semanas. Algo que no es sorprendente, puesto que en la época estival son muchos los animales de compañía que resultan abandonados al no tener las familias con quien dejarlos cuando se van de vacaciones.

Pese a las campañas de prevención que tanto desde el Ayuntamiento de Mieres como desde las propias protectoras de animales a nivel regional y estatal se realizan, y al endurecimiento de las sanciones en esa materia, el abandono de mascotas sigue estando a la orden del día, especialmente en épocas como la estival o la navideña, cuando el considerado mejor amigo del hombre se acaba convirtiendo en un estorbo.