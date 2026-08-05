Éxito del refuerzo de transporte público a las piscinas de Mieres: el Ayuntamiento mantendrá el servicio en agosto

A falta de que se construya la nueva piscina descubierta del casco urbano de Mieres, cuyos trabajos ya han comenzado, los mierenses siguen contando con las alternativas de las de Turón, gestionada por la asociación Mejoras del Valle, y la de Paxío, gestionada por los vecinos de la zona. Y para facilitar el acceso a las mismas, el Ayuntamiento de Mieres matendrá el refuerzo de las líneas de autobús urbano durante el mes de agosto.

El Gobierno local ha tomado esta decisión en base a los buenos datos de usuarios que se dieron en julio, con una amplia ocupación en los autobuses que suben y bajan hasta estas instalaciones lúdico-deportivas. El calor ha apretado con ganas durante el mes de julio, lo que ha hecho que ambos equipamientos hayan tenido cientos de usuarios en busca de un chapuzón veraniego para refrescarse de las altas temperaturas.

Transporte público

Además, la decisión de reforzar las líneas de autobús urbano de Mieres no solo responde al propósito de facilitar el acceso a las piscinas de Turón y Paxío a los vecinos. También es una apuesta porque los usuarios de estas instalaciones lleguen a las mismas en transporte público, reduciendo así el uso de los vehículos particulares y por lo tanto, contribuyendo a minimizar la contaminación. Todo ello en el marco de las políticas de reducción de emisiones en las que Mieres está totalmente concienciado.

Ruta Mieres-Paxío

La nueva oferta incluye 26 nuevos servicios a la semana entre Mieres y Paxío. Los horarios son martes y jueves a las 8.30 horas. De lunes a viernes laborables, las salidas serán a las 11.50 horas (ampliándose el servicio), a las 14.20 horas (nuevos servicios) y a las 18.15 horas (también nuevos servicios). Los trayectos de Paxío a Mieres incluyen las salidas los martes y jueves a las 8.45 horas. De lunes a viernes, las idas son a las 12.05 horas, a las 14.35 horas (como novedad) y a las 18.30 horas (igual de novedoso).

Ruta Mieres-Turón

Las conexiones de la línea 1 (Mieres-San Andrés) seguirán manteniendo los mismos horarios. Cada media hora por las mañanas y cada hora por las tardes entre semana. De esta manera, se crea un nuevo servicio que será de lunes a viernes a las 19.55 horas de Turón a Mieres.