Señales desde el pupitre: más de 2.500 escolares reciben clases de seguridad vial en Mieres

Ponerse el cinturón de seguridad, distinguir señales, cruzar por pasos de peatones... Son solo algunas de las enseñanzas que Jesús Rodríguez, agente de la Policía Local de Mieres encargado del programa de Seguridad Vial, fue enseñando colegio por colegio durante el pasado curso. Una actividad impulsada desde el Ayuntamiento de Mieres, a través del cuerpo municipal de policía, y que en el curso 2025/2026 tuvo un total de 2.619 participantes.

Desde el Gobierno local de Mieres hicieron este miércoles una valoración del desarrollo del programa. "Se trata de una cifra de participación destacada para una iniciativa educativa y de formación que se convierte año a año en todo un éxito gracias a la implicación de los centros educativos y al trabajo del agente de la Policía Local que se encarga del mismo". Además, las fuentes municipales explicaron que "esta iniciativa, que abarca a alumnado desde Infantil hasta ESO, incluyendo también educación especial, cuenta con una parte teórica que se realiza en los propios colegios e institutos y una práctica que se desarrolla en el Parque Infantil de Tráfico de Figaredo, donde acuden los y las estudiantes de los cursos superiores de primaria y de ESO para las prácticas de conducción de bicicletas, vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos) y de karts".

El agente, durante una actividad con karts en el patio de los colegios Liceo-Aniceto Sela. / D.O.

Durante este curso, Jesús Rodríguez ha puesto un énfasis especial en impartir formación y conocimientos relacionados con el uso del patinete eléctrico, haciendo hincapié en la regulación tanto de la edad para su uso como de los lugares adecuados para circular con los mismos. Y es que este tipo de vehículos de movilidad personal ha ido ganando terreno. Pese a que en Mieres todavía no suponen un gran porcentaje sobre el número de vehículos, como podría suceder en ciudades de mayor tamaño, los patinetes eléctricos sí que son ya un riesgo más para la circulación y los peatones.

Objetivo

Desde el Ayuntamiento de Mieres apuntaron que "el objetivo de este programa es promover los conocimientos sobre las normas de circulación peatonal y también en relación con la utilización de vehículos, así como fomentar hábitos para mejorar la necesaria convivencia entre vehículos y peatones y ofrecer claves sobre cómo actuar, qué hacer y qué no hacer ante un accidente de tráfico". "Las cifras de participación en el programa municipal de Educación Vial muestran el éxito de esta iniciativa que año a año permite sensibilizar y formar al alumnado, adaptándose a cada edad, sobre la importancia de la prevención y el cumplimiento de las normas para garantizar la convivencia en las calles y vías públicas", agregaron las fuentes.

Y de cara al próximo curso 2026/2027, el programa municipal de Educación Vial llegará con alguna novedad. En este caso, se amplía el rango de edad de los participantes, ya que está previsto que también se pueda impartir a los alumnos de Formación Profesional básica. En cuanto a las inversiones, que llegan antes de cada curso, si el año pasado se renovaron los cascos de bicicletas y los petos que se usan en las clases prácticas, para este próximo ejercicio, el Ayuntamiento de Mieres realizará una inversión de unos 7.000 euros para la renovación de vehículos, con la adquisición de 6 karts a pedales y 10 patinetes eléctricos.