Aller invertirá 200.000 euros para digitalizar su ganadería y luchar contra la despoblación

El concejo de Aller es uno de los municipios con una cabaña ganadera más extensa. A día de hoy, son cerca de 11.000 reses las que contabiliza el Ayuntamiento, siendo este sector uno de sus principales preocupaciones. En este sentido, el Gobierno local ha recibido una ayuda de 200.000 euros por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para la creación del Centro de Servicios y Digitalización Ganadera y Mercado de Ganado (CSDG).

El concejal del área de Ganadería, Pablo González Afonso, señaló que el objetivo de este centro es el de "es el de profesionalizar y modernizar el sector, crear e implantar una marca de calidad de la carne y la ganadería ecológica como motor de desarrollo económico, que facilite el arraigo de la población y atraiga nuevos vecinos, permita la creación de empleo estable y de calidad, la creación de servicios a las empresas y a la población y el mantenimiento de los ecosistemas y del bienestar social". El proyecto es ambicioso, pues en palabras del edil "pretende constituirse como un organismo de referencia regional y nacional".

Subvención

Con el dinero recibido, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa cuatro ejes para el desarrollo del proyecto. Por un lado, se plantea "dotar de dispositivos y tecnología al centro de servicios y digitalización", que está ubicado en el recinto ferial de Cabañaquinta, que se está reformando con 1,5 millones de euros. Además, este primer punto incluye "formaciones para ganaderos del concejo, en cuanto a la informatización, y la creación de una página web con todos los servicios del área unificados.

Reses en el Mercaón de Cabañaquinta en una edición anterior. / A. Velasco

Como segundo eje, el Ayuntamiento desarrollará la creación de una marca colectiva, de calidad de la carne de Aller". La idea es diseñar e implantar "una estrategia comercial de la ganadería vacuna, caballar y caprina vendida en los mercados y ferias de Cabañaquinta como una carne de montaña de máxima calidad, natural y sostenible".

Por último, los otros dos puntos van destinados a aprovechar el sector ganadero también a través del turismo. Así, por un lado, se pretende "mejorar las vías de tránsito del ganado y dar un papel clave al manejo de ganadería en extensivo", lo que se hará potenciando "como reclamo turístico y cultural este manejo (por ejemplo, la subida a los pastos el 1 de junio)". Además, el Ayuntamiento aboga por el "desarrollo del Turismo de Experiencias relacionado con el medio ambiente rural, la ganadería, la gastronomía tradicional y la astronomía, organizando paquetes turísticos que impliquen participar en actividades como el pastoreo del ganado y la observación de las estrellas, la recolección de la hierba, la matanza, la elaboración de quesos, mantequillas, panes de escanda y el Panchón".

Inversiones

Este proyecto da continuidad a la mayor inversión llevada a cabo por el Ayuntamiento en el sector ganadero en los últimos años, como es la remodelación del recinto ferial de Cabañaquinta, con una suma de 1,5 millones de euros de fondos europeos. Pablo González Afonso destacó además que ya "se está trabajando en el proyecto de la futura nave de ganados, con más de 1.200 metros cuadrados de espacio cubierto y en vallado y amarres de utilitarios".

Por último Aller también dispone de más de 135.000 euros dentro del convenio de Defensa contra Incendios firmado la Consejería de Medio Rural. Se han adjudicado ya los dos lotes de desbroces, que se centrarán en actuaciones principalmente del Monte Pinín, Coto Bello y el entorno del Valle del Río Negro, con casi 200 kilómetros de desbroces.