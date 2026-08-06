Bezanes, a la carrera en madreñes: el "campeonato mundial" en calzado autóctono prevé reunir en Caso a un centenar de participantes

La localidad casina de Bezanes ya se prepara para acoger este sábado 8 de agosto, a partir de las 18.00 horas, su VI Campeonato del Mundo en Carrera de Madreñes, una cita que "se ha consolidado como uno de los eventos más singulares del verano asturiano al combinar deporte y tradición", destacó la entidad organizadora, la Asociación Cultural Recreativa y de Festejos de Sobrecastiellu (COFEBE). El año pasado hubo 102 inscritos, una cifra que este año se espera igualar e incluso rebasar.

Habrá categorías infantiles y absoluta. "Los más pequeños recorrerán un circuito de 100 metros, mientras que los participantes de la categoría absoluta afrontarán un recorrido aproximado de 450 metros por las calles de Bezanes, poniendo a prueba su equilibrio y destreza sobre les madreñes", señalaron los organizadores. Como principal novedad de esta edición, durante toda la jornada se celebrará un Mercado de Artesanía, en el que participarán integrantes de la Red de Artesanas del Norte, artesanos locales y madreñeros del concejo: "El público podrá disfrutar de demostraciones en directo del proceso tradicional de elaboración de madreñas y conocer otros oficios artesanos".

Los vencedores de la categoría absoluta, explicaron los promotores, "recibirán diferentes premios gracias a la colaboración de empresas y entidades del territorio". "El primer clasificado obtendrá un paquete de madreñines de la panadería Suspiros del Nalón, un estuche de vino de Coya e Hijos y un pack compuesto por mochila, botella y toalla cedido por la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias. El segundo clasificado recibirá un paquete de madreñines, un lote de chorizos de Carnicerías El Casín y el citado pack deportivo, mientras que el tercer clasificado será obsequiado con un paquete de madreñines y el pack de material deportivo".

Categorías infantiles

En las categorías infantiles, los ganadores se harán con un detalle que incluirá chucherías y los tres primeros clasificados de cada categoría serán premiados con trofeos y medallas elaborados por artesanos locales. Al término de la competición tendrá lugar la entrega del premio Madreñina del Añu 2026, que en esta edición ha sido concedido a Eugenio García Rodríguez por su "extraordinaria contribución a la conservación y promoción de la tradición madreñera y por haber sido el impulsor de un campeonato que, seis ediciones después, se ha convertido en un referente del verano en Asturias".

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Eugenio García, en el centro, corriendo en madreñes en Bezanes, el pasado verano. / J. L. del Condao

La Asociación Cultural Recreativa y de Festejos de Sobrecastiellu (COFEBE), destacó que el campeonato cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Caso y de la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, "además del apoyo de numerosas empresas y voluntarios que hacen posible una jornada dedicada a preservar una de las tradiciones más representativas del concejo. La organización invita a vecinos y visitantes a acercarse a Bezanes para disfrutar de una tarde en la que deporte, cultura, tradición y artesanía volverán a unirse en torno a una prueba única en el mundo".