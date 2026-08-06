Blimea celebrará una gran fiesta en la Plaza San Roque: música, fiesta, gastronomía y cultura este viernes 7 de agosto

Si bien San Roque es uno de los patrones de los peregrinos, también cuenta con "devotos" en la localidad de Blimea. El viernes 7 de agosto tendrá lugar una fiesta en su honor, cargada de actividades para todos los públicos, desde bien temprano por la mañana.

La celebración comenzará a las 10.00 horas con una recogida de flores y ramas, ofrecidas por los vecinos, con la misión de decorar el "Ramu" de la plaza. Al mismo tiempo, e in situ, los más "manitas" irán montando la alfombra floral. Los más pequeños podrá empezar a divertirse a las 11.00 horas con una variedad de juegos infantiles que ha preparado la Asociación Cultural y de la Fiesta de la Plaza San Roque de Blimea, junto con los estudiantes del módulo de Monitor de Tiempo Libre del Taller de Empleo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

Cultura

La cultura no sobra en esta festividad. El pueblo va a abrir un puesto de libros de segunda mano a las 11.15 horas, y a las 11.30 horas, se trasladará desde la iglesia la talla del Santo protagonista hasta la plaza. Durante el mediodía, se inaugurará la inauguración de las exposiciones fotográficas "Locomotoras" de José Julio Velasco Ordóñez y "Amigurumis 2" de Soraya Gutiérrez, además de diversos trabajos de cuero de Martín Morán. Finalmente, se colocará una losa dedicada a la Cápsula del Tiempo a las 12.30 horas.

Después de tanto "trote" festivo, hay que "cargar las pilas". Es por ello que el pueblo ha organizado una comida infantil en la plaza a las 14.00 horas. Y después de hacer la digestión, a las 18.15 horas los blimeínos y visitantes de la festividad podrán acudir a la procesión del Santo y del "Ramu" hasta la iglesia de la localidad, donde se celebrará una misa en recuerdo por todos los fallecidos a las 18.30 horas.

Música

Llegando ya al final de la jornada, a las 19.00 horas se hará el traslado del "Ramu" hasta la plaza y tendrá lugar un homenaje al vecino Manuel García Argüelles. A continuación, media hora después, se llevará a cabo la "puya'l Ramu", con una actuación del grupo de Pandereteres.

Para llenar los estómagos tras la larga festividad, a las 21.00 horas se realizará una cena vecinal en la plaza, que acabará con baile a las 22.00 horas, amenizado por "Sandino". Durante la medianoche se presentará a un nuevo residente de verano y a las 01.00 horas finalizará la fiesta.

Eclipse

Blimea también contará con su propia celebración del tan mediático eclipse que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto. Para ello, la localidad va a "calentar el ambiente" para el fenómeno astronómico con una jornada de juegos y premios a las 17.30 horas en el Parque El Florán. El precio de participación por pareja son 20 euros, con premios de 150 euros, 100 o 50 por dúo.

Las inscripciones de este "Gran prix del verano" se podrán realizar hasta el sábado 8 de agosto en el Bar el Indio, La despensa de Izaskun y en El ambigú del Florán. En caso de lluvia, el evento se trasladará a la cancha cubierta del colegio El Parque de Blimea. Asimismo, se hará una cena pincheo que vale 15 euros e incluye unas gafas para ver el eclipse, junto con un pañuelo conmemorativo de regalo. La jornada acabará con baile y música.