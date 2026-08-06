Medio millón de euros para mejorar el "grifo de Asturias": Cadasa reparará la potabilizadora de Rioseco, de la que sale el 98 por ciento del agua que suministra

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) destinará 506.767 euros a la reparación de dos unidades de filtración de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rioseco, "una actuación dirigida a conservar y mejorar una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua en Asturias", destacó Cadasa. De toda el agua proporcionada por Cadasa, el 97,6% sale de la potabilizadora de Rioseco, en el parque natural de Redes.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de diez meses y permitirán "mantener en óptimas condiciones de funcionamiento dos de las unidades de filtración de la planta, elementos fundamentales dentro del proceso de potabilización del agua". Cadasa destacó que la estación de Rioseco constituye "una de las principales instalaciones del sistema de abastecimiento" gestionado por la entidad: "La intervención contribuirá a reforzar la fiabilidad del proceso de tratamiento del agua y a seguir garantizando un servicio seguro, eficiente y de calidad a los municipios consorciados".

Esta actuación, prosiguieron las mimas fuentes, "se enmarca en el compromiso de Cadasa con la conservación, renovación y modernización de las infraestructuras hidráulicas, mediante inversiones orientadas a asegurar la continuidad y la calidad del suministro de agua para la ciudadanía".

Panorámica del embalse de Rioseco, con la potabilizadora de Comillera a la izquierda. / L. M. D.

Del agua que proporcionan los dos municipios de Redes, Sobrescobio y Caso, que conjuntamente apenas sobrepasan los 2.500 vecinos, se da de beber a toda la zona centro de la región, prácticamente 800.000 asturianos. No en vano, se llama al alto Nalón «el grifo de Asturias». De la potabilizadora de Comillera, situada al pie del embalse de Rioseco –y que toma su agua de esta presa y de la de Tanes, aguas arriba– salieron el pasado año 56.652.400 metros cúbicos de agua.

Fueron 1.189.145 más que en el ejercicio anterior, el equivalente a 475 piscinas olímpicas más. El 2,4% del agua restante que proporciona Cadasa a sus municipios consorciados sale del embalse de Arbón, en el occidente de la región. En once años, el consumo de agua potabilizada ha aumentado en Asturias de 50,89 a 58 millones de metros cúbicos, es decir, un 14%. Solo en 2025 el crecimiento fue del 2,7% (600 piscinas olímpicas).

Desde que Cadasa elabora sus informes anuales, al frente de los consumos industriales –y del general– siempre ha estado la empresa Arcelor. Con 13.970.832 metros cúbicos recibidos, su consumo de agua equivale al de más de 5.500 piscinas olímpicas. Además, este consumo se aumentó en 442.432 metros cúbicos. Otras industrias que son grandes consumidoras son Asturiana de Zinc (2 millones), Central Lechera (1,16) y Dupont (1,07 millones).

Consumo doméstico

En cuanto al consumo doméstico, el municipio más poblado de Asturias, Gijón, es el mayor consumidor. Este Ayuntamiento, además, complementa su abastecimiento con otra traída de agua procedente del parque natural de Redes, la de Los Arrudos, en el entorno de Caleao (Caso). El consumo gijonés se redujo este ejercicio en 1,4 millones de metros cúbicos

Tras Gijón, Oviedo se sitúa como el segundo máximo consumidor, con casi 6 millones de metros cúbicos de agua. Oviedo también complementa su consumo con otra traída procedente de las Cuencas, en su caso desde la del Caudal, ya que utiliza el agua del embalse de Alfilorios (Morcín). En su caso, aumentó su dependencia de Cadasa, al incrementar en 640.000 metros cúbicos el agua utilizada.