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La Pola Vieya, en Aller, apuesta por recuperar la sextaferia vecinal con dos jornadas intensivas de limpieza

Las acciones se realizarán los sábados 8 y 15 de agosto, en un tramo de horario desde las 9.00 horas hasta las 12.30 horas

Haciendo un balagar, en una celebración en la Pola Vieya.

Haciendo un balagar, en una celebración en la Pola Vieya. / D. O.

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Lucía Hernández

La Pola Vieya (Aller)

Desde bien atrás en el tiempo, existe una tradición llamada "sextaferia" que poco a poco se ha ido perdiendo en nuestra región. Una acción conjunta donde vecinos del pueblo se reunían durante un día entero para limpiar y reparar caminos, fuentes y zonas comunes. Es en la localidad allerana de La Pola Vieya (Pola del Pino) donde se busca fomentar esta colaboración y volver a las raíces de la solidaridad vecinal.

Las jornadas tendrán lugar dos sábados del mes de agosto. El día 8 se dedicará a la limpieza de zonas precisas y concretas del pueblo. El día 15, los voluntarios bajarán hasta el río Rozaliego con el objetivo de dejar sus aguas "cristalinas". Los trabajos se realizarán entre las 9.00 horas y las 12.30 horas, culminando a las 13.00 horas con un pincheo entre todos los participantes para "reponer fuerzas y compartir un buen rato".

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Colaboración

En una acción propuesta por Asociación Vecinal y Cultural del pueblo. Los impulsores de la idea aseguran que "la unidad es la fuerza, cuando hay trabajo en equipo y colaboración". De esta manera, defienden esa unión ciudadana donde cada uno puede aportar su granito de arena, "a menudo se nos llena la boca exigiendo a la administración, habitualmente a la local, labores de mantenimiento y conservación. Creemos en la necesidad de colaborar con nuestros recursos", por ello impulsan estas dos jornadas de trabajo comunal, "si alguno desea colaborar, será bien recibido".

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