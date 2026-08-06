La Pola Vieya, en Aller, apuesta por recuperar la sextaferia vecinal con dos jornadas intensivas de limpieza

Desde bien atrás en el tiempo, existe una tradición llamada "sextaferia" que poco a poco se ha ido perdiendo en nuestra región. Una acción conjunta donde vecinos del pueblo se reunían durante un día entero para limpiar y reparar caminos, fuentes y zonas comunes. Es en la localidad allerana de La Pola Vieya (Pola del Pino) donde se busca fomentar esta colaboración y volver a las raíces de la solidaridad vecinal.

Las jornadas tendrán lugar dos sábados del mes de agosto. El día 8 se dedicará a la limpieza de zonas precisas y concretas del pueblo. El día 15, los voluntarios bajarán hasta el río Rozaliego con el objetivo de dejar sus aguas "cristalinas". Los trabajos se realizarán entre las 9.00 horas y las 12.30 horas, culminando a las 13.00 horas con un pincheo entre todos los participantes para "reponer fuerzas y compartir un buen rato".

Colaboración

En una acción propuesta por Asociación Vecinal y Cultural del pueblo. Los impulsores de la idea aseguran que "la unidad es la fuerza, cuando hay trabajo en equipo y colaboración". De esta manera, defienden esa unión ciudadana donde cada uno puede aportar su granito de arena, "a menudo se nos llena la boca exigiendo a la administración, habitualmente a la local, labores de mantenimiento y conservación. Creemos en la necesidad de colaborar con nuestros recursos", por ello impulsan estas dos jornadas de trabajo comunal, "si alguno desea colaborar, será bien recibido".