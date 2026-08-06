Regresa el certamen de tonada de San Martín del Rey Aurelio después de tres años de parón: "Estamos muy ilusionados con la recuperación del concurso"

El certamen de tonada de San Martín de Rey Aurelio regresa tras un paréntesis de tres años. El XXIV Concurso de Canción Asturiana, organizado por la Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, se celebrará de septiembre a noviembre. La última edición en disputarse fue la de 2022. Este año el certamen regresa de la mano de una nueva directiva al frente de la asociación, que ahora preside la gaitera Keti García Fernández.

"En la asociación estamos muy ilusionados con la recuperación del concurso de canción asturiana, un evento de larga tradición y notoriedad en el mundo de la tonada, por el que han pasado las grandes voces de la canción asturiana. Y que es a su vez un escenario desde el que se favorece la difusión, el fomento y la preservación de la tonada", destacó García.

Las inscripciones para participar en el concurso permanecen abiertas hasta finales de este mes. "Hacemos una invitación a todos los cantantes de canción asturiana para que se apunten, participen y hagan disfrutar al público con sus interpretaciones", animó la organización.

El concurso se celebrará en las modalidades de voz masculina y voz femenina, con seis premios en cada categoría. También habrá apartado juvenil, para menores de 18 años, con regalo y diploma para todos los participantes. Se concederá un premio especial a la mejor interpretación de canción de temática minera, patrocinado por el sindicato SOMA-FITAG-UGT.

La presentación institucional del certamen tendrá lugar el 13 de septiembre, a las 17.00 horas, en el espacio cultural del recinto comercial de la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín (Femex). Habrá cuatro fases eliminatorias, los días 18 y 25 de septiembre, y 2 y 9 de octubre, en el aula cultural Onofre Rojo, en Sotrondio; y dos semifinales, los días 18 y 25 de octubre, y una final, el 22 de noviembre, en el teatro municipal Nuberu, donde también tendrá lugar la gala de entrega de premios, el 29 de noviembre.

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Jurado

"La puesta en escena, la entonación y calidad de la voz, la vocalización o la ejecución de la canción y la dificultad son algunos de los elementos que valorará el jurado para puntuar las actuaciones, una labor que en esta edición recaerá en los cantantes José Manuel Collado y Pilar Barreñada", expuso la organización, que añadió que "la presentación del evento, en las diferentes jornadas durante su celebración, será tarea compartida entre los presentadores Manolo Rosete y Luis Alberto Ardines, siendo Ramón García Sánchez, el gaitero oficial de esta edición".